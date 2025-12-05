Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Γιώργος Αμούτζας: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο ηθοποιός
Ερώτηση για την προσωπική του ζωή δέχτηκε ο Γιώργος Αμούτζας κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην οποία μίλησε για τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση.
Ο ηθοποιός που βρίσκεται σε σχέση με την Τάνια Μπρεάζου, ενώ αναφερόταν στην παρουσία του στο θέατρο, ρωτήθηκε για το πώς νιώθει σχετικά με τα δημοσιεύματα για τα προσωπικά του, με εκείνον να υποστηρίζει ότι μια συνέντευξη που αφορά στην επαγγελματική ζωή ενός καλλιτέχνη δεν πρέπει να στρέφεται σε άλλα ζητήματα.
«Ανυπομονούσα να μου δοθεί κι εμένα η ευκαιρία επιτέλους να κάνω κωμωδία. Ήταν πολλά δραματικά μαζί. Δεν είναι τυχαία η πορεία του Χάρη Ρώμα. Είναι πολύ ευγενικός, πολύ ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία θέλει και σε αυτά τα οποία μας εξηγεί. Δεν μας έχει δυσκολέψει σε τίποτα», είπε αρχικά ο Γιώργος Αμούτζας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, για τη συνεργασία του με τον Χάρη Ρώμα στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα».
Όταν ρωτήθηκε για το αν ενοχλείται με δημοσιεύματα που αφορούν στα προσωπικά του, απάντησε: «Είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν δίνουμε μια καλλιτεχνική συνέντευξη, μένουμε στην καλλιτεχνική συνέντευξη. Η προσωπική ζωή μπορεί να συζητηθεί στο πλατό μιας εκπομπής, σε μια μεγαλύτερη συζήτηση».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
