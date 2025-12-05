Ρένος Ρώτας για Φανή Γεωργακοπούλου: Μας έβγαλαν ζευγάρι, ενώ είμαστε 15 χρόνια φίλοι
Θα μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μου, επισήμανε ο ηθοποιός
Ενοχλημένος με δημοσιεύματα που τον ήθελαν ζευγάρι με τη Φανή Γεωργακοπούλου φάνηκε ο Ρένος Ρώτας.
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού με τη συνάδελφό του τον συνδέει μια φιλική σχέση εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Όπως είπε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη σχέση με τη σύντροφό του.
Εκφράζοντας την ενόχλησή του για ανυπόστατες φήμες σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Ρένος Ρώτας είπε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: «Έχω ενοχληθεί με δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Γράφτηκαν πράγματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα».
Όσον αφορά στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με τη Φανή Γεωργακοπούλου, ο ηθοποιός σχολίασε: «Το τελευταίο ήταν που έγραψαν ότι έχω σχέση με τη Φανή Γεωργακοπούλου, μας έβγαλαν το νέο ζευγάρι της showbiz, ενώ είμαστε 15 χρόνια φίλοι. Θα μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
