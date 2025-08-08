Ο Ρένος Ρώτας διαψεύδει τις φήμες που τον ήθελαν σε σχέση με τη Φανή Γεωργακοπούλου: «Είμαστε φίλοι μια δεκαετία»
Δημοσιεύματα τους ήθελαν μαζί, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει πως τίποτα τέτοιο δεν ισχύει
Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με τη συνάδελφό του, Φανή Γεωργακοπούλου έβαλε ο Ρένος Ρώτας. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που κυκλοφόρησαν.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», ο ηθοποιός δήλωσε για τη συνάδελφό του: «Δεν ισχύει. Με ενόχλησε η σιγουριά με την οποία βγήκε αυτή η ιστορία, χωρίς καν να με πάρουν ένα τηλέφωνο δημοσιογράφοι που πιθανότατα να έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχαν καν την αξιοπρέπεια να με πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι μεγάλη παρεξήγηση, την οποία δεν την έχω συγχωρέσει ακόμα».
Οι φήμες που προκάλεσαν την αντίδρασή του βασίστηκαν σε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο «οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από κοινές επαγγελματικές συνεργασίες και με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξαν μία σχέση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους περιγράφουν μία σχέση που βασίζεται σε τρυφερότητα, σεβασμό και αληθινή φιλία».
Ο Ρένος Ρώτας στη συνέχεια, τόνισε πως με τη Φανή Γεωργακοπούλου τους συνδέει μια πολυετής φιλία: «Με την αγαπημένη Φανή είμαστε φίλοι μια δεκαετία. Δηλαδή εντάξει, μόνο με χιούμορ θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω».
