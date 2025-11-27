Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media
GALA
Χιου Τζάκμαν Σάτον Φόστερ

Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media

Ο ηθοποιός τη φωτογράφισε, ενώ βρισκόταν στη σκηνή  σε γνωστό jazz club της Νέας Υόρκης

Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media
Γεωργία Κοτζιά
Ένα ακόμα βήμα στη σχέση τους έκαναν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, καθώς επιβεβαίωσαν δημόσια τον δεσμό τους και μέσα από τα social media. Ο διάσημος ηθοποιός και η επίσης καταξιωμένη σταρ του Broadway δεν έκρυψαν άλλο τον έρωτά τους, δίνοντας στους θαυμαστές τους μια γεύση από την κοινή τους ζωή.

Ο Χιου Τζάκμαν ανάρτησε μια φωτογραφία της νέας του συντρόφου την ώρα που εκείνη εμφανίζεται σε γνωστό jazz club της Νέας Υόρκης, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «Η Σάτον Φόστερ παίζει στο Cafe Carlyle εν μέσω διακοπών. Αυτή είναι μια εμβληματική βραδιά για τη Νέα Υόρκη! Και πραγματικά μαγική».

Δείτε την ανάρτηση

Η ανάρτηση έρχεται έναν μήνα μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, όπου οι δύο τους εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι και πόζαραν μαζί στο AFI FEST, στην πρεμιέρα της ταινίας «Song Sung Blue», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η σχέση τους έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο μιούζικαλ «The Music Man» και διατηρούσαν επί χρόνια μια στενή φιλία, αποκάλυψαν δημόσια τον δεσμό τους τον Ιανουάριο, όταν φωτογραφήθηκαν σε δείπνο στη Σάντα Μόνικα/

Ο Χιου Τζάκμαν ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 τη λήξη του 27χρονου γάμου του με την Ντέμπορα Λι Φέρνες. Από την πλευρά της, η Σάτον Φόστερ έδωσε τέλος στον γάμο της με τον Tεντ Γκρίφιν τον Οκτώβριο του 2024, μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης