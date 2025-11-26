Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Οι «Άγριες Μέλισσες», η δημοσιότητα και η σχέση του με τη θρησκεία
Έχω αποδεχτεί τη διασημότητα, μου αρέσει, δήλωσε ο ηθοποιός
Για τη σχέση του με τη δημοσιότητα μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, αναφέροντας πως έχει συμφιλιωθεί με αυτή, ενώ σημείωσε μάλιστα πως πλέον, την απολαμβάνει. Ο ηθοποιός σχολίασε επιπλέον, τις απαιτήσεις των καθημερινών γυρισμάτων, την πίεση που συνοδεύει την επιτυχία, ενώ εξέφρασε επίσης, τον προβληματισμό του γύρω από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα καθημερινά σίριαλ, τονίζοντας ότι συχνά αδικούνται. Σε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη θρησκεία.
Καλεσμένος στην εκπομπή 2night Show και αναφερόμενος στις «Άγριες Μέλισσες», όπου και πρωταγωνιστούσε, ο ηθοποιός περιέγραψε το απαιτητικό πρόγραμμα και το άγχος που έφερε η απρόσμενη έκρηξη αναγνωρισιμότητας. «Στις "Άγριες Μέλισσες" ήμασταν άγρυπνοι, δουλεύαμε δέκα ώρες και ταυτόχρονα έπρεπε να ενταχθούμε στην τηλεόραση και τα περιοδικά. Αυτό μας άγχωνε πάρα πολύ. Θέλαμε να είμαστε και αυθεντικοί και ταυτόχρονα να μην προσβάλλουμε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, σημείωσε πως απολαμβάνει τη μοναχικότητα χωρίς να αισθάνεται μοναξιά, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη συνάδελφό του, Μαρία Κίτσου, παραδεχόμενος ότι οι έντονοι ρυθμοί ζωής έχουν περιορίσει την επικοινωνία τους. «Μου αρέσει η μοναχικότητα, δεν νιώθω μοναξιά μέσα μου. Μιλάμε με τη Μαρία Κίτσου, πολύ πιο αραιά γιατί τρέχουμε και οι δύο. Έχουμε απομακρυνθεί αλλά βρισκόμαστε σε πρεμιέρες», εξήγησε.
Τέλος, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με την πίστη και τη θρησκεία. «Πιστεύω, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω, τα θαύματα εξελίσσονται. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει επιστημονικά αυτό αν το θέλεις. Είμαστε κύτταρα ενός ανώτερου οργανισμού και όλοι επικοινωνούμε. Η προσευχή και η πίστη είναι μία σύνδεση με μία προέκταση του εαυτού μας», είπε κλείνοντας.
Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πλέον έχει συμφιλιωθεί με τη δημοσιότητα και μάλιστα τη χαίρεται, επισημαίνοντας πως αντιμετωπίζει με σεβασμό το γεγονός ότι ο τηλεθεατής επιλέγει να τον «βάζει» καθημερινά στο σπίτι του. «Έχω αποδεχτεί τη διασημότητα, μου αρέσει. Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και τα σχόλια που κάνουν όταν με συναντούν. Όταν κάνεις ένα καθημερινό σημαίνει ότι ο άλλος σε βάζει κάθε μέρα στο σπίτι του, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θες να έχεις ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Εκνευρίζομαι όταν λένε "καθημερινό σίριαλ". Κάνεις μεγάλη προετοιμασία στο σπίτι για να πετύχεις στον ελάχιστο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει», τόνισε.
