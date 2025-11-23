Χατζηπαύλου: Η απάντηση στην Καινούργιου μετά τα σχόλια για την εμφάνισή της στα Miss Universe - «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»
Χατζηπαύλου: Η απάντηση στην Καινούργιου μετά τα σχόλια για την εμφάνισή της στα Miss Universe - «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»
Στείλαμε αυτή την κοπέλα και γίναμε ρεζίλι, είχε πει η παρουσιάστρια
Τη δική της απάντηση στην Κατερίνα Καινούργιου μετά τα σχόλια για τη συμμετοχή της στα Miss Universe έδωσε η Μαίρη Χατζηπαύλου.
Η παρουσιάστρια είχε υποστηρίξει ότι η Ελλάδα ρεζιλεύτηκε με την επιλογή του μοντέλου για την εκπροσώπησή της. «Στείλαμε αυτή την κοπέλα.. Γίναμε ρεζίλι… Δεν μιλάμε για "ελληνική ομορφιά". Σε σχέση με τις άλλες, γιατί το κάναμε αυτό; Είπε κάποιος "ουάου, στείλαμε την ωραιότερη;», είχε πει χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η Μαίρη Χατζηπαύλου εξέφρασε τη στενοχώρια της για όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό της και τόνισε ότι μεταξύ γυναικών θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη.
«Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στενοχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Μαίρη Χατζηπαύλου μίλησε για το πώς βίωσε αυτή την εμπειρία, τονίζοντας ότι ήταν ένα εγχείρημα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Την ίδια στιγμή όμως ήταν για εκείνη ένα υπέροχο ταξίδι.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία. Θα με συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το πρόσημο είναι θετικό. Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δε μπορούσα να τα διαχειριστώ, διάβασα τα πάντα. Για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι και πάντα παλεύω».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Η παρουσιάστρια είχε υποστηρίξει ότι η Ελλάδα ρεζιλεύτηκε με την επιλογή του μοντέλου για την εκπροσώπησή της. «Στείλαμε αυτή την κοπέλα.. Γίναμε ρεζίλι… Δεν μιλάμε για "ελληνική ομορφιά". Σε σχέση με τις άλλες, γιατί το κάναμε αυτό; Είπε κάποιος "ουάου, στείλαμε την ωραιότερη;», είχε πει χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η Μαίρη Χατζηπαύλου εξέφρασε τη στενοχώρια της για όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό της και τόνισε ότι μεταξύ γυναικών θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη.
«Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στενοχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία. Θα με συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το πρόσημο είναι θετικό. Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δε μπορούσα να τα διαχειριστώ, διάβασα τα πάντα. Για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι και πάντα παλεύω».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα