Τζορτζ Κλούνεϊ: Η συμβουλή που του είχε δώσει ο Πολ Νιούμαν για τη δημοσιότητα και του άλλαξε τη ζωή
Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με τον αείμνηστο ηθοποιό στα τέλη της δεκαετίας του 1990
Τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Πολ Νιούμαν σχετικά με πώς να διαχειρίζεται μια ζωή στα φώτα της δημοσιότητας μοιράστηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του στη νέα του ταινία «Jay Kelly», τον Άνταμ Σάντλερ, και αποκάλυψε ότι ο αείμνηστος ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από μία συζήτηση του είχε δώσει μια συμβουλή που του άλλαξε τη ζωή.
«Δεν είμαι τόσο καλός στο να “εξαφανίζομαι” όσο εσύ», είπε ο διάσημος ηθοποιός στον Σάντλερ. «Τείνω να σκέφτομαι, “αν βγω έξω, αυτό σημαίνει μια επιπλέον ώρα να μιλάω με κόσμο”. Ο Πολ Νιούμαν στην πραγματικότητα μου μίλησε γι’ αυτό», πρόσθεσε.
Όπως είπε: «Όταν τον πρωτογνώρισα, ήταν στα στούντιο της Warner Bros. και γύριζε το ''Message in a Bottle'', και εγώ ήμουν στο ER. Ο Νιούμαν καθόταν απ’ έξω και κάπνιζε ένα τσιγάρο, οπότε πλησίασα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο του γκολφ και του είπα, “Γεια, απλώς ήθελα να σας πω ένα γεια”».
Ο Κλούνεϊ εξήγησε ότι ο Νιούμαν «δεν είχε ιδέα ποιος ήταν», αλλά στη συνέχεια κατάλαβε ότι ήταν και εκείνος ηθοποιός. «Όλοι όσοι περνούσαν με ηλεκτρικό αυτοκίνητο του γκολφ φώναζαν, “Γεια σου, Τζορτζ”, “Τζορτζ!”. Έτσι, σιγά σιγά κατάλαβε ότι ήμουν με κάποιον τρόπο πετυχημένος στη βιομηχανία», θυμήθηκε ο Κλούνεϊ.
Ο Νιούμαν τον συμβούλευσε να μην απομονωθεί στην προσπάθειά του να προστατεύσει την ιδιωτική του ζωή. «Και τότε μου λέει: “Τζορτζ, μην τους αφήσεις να σε κρατήσουν κλεισμένο στο σπίτι”. Εννοούσε πολύ συγκεκριμένα αυτή την τάση να απομονώνεσαι επειδή προσπαθείς να κρατήσεις λίγη ιδιωτικότητα. Εκείνη τη στιγμή η δική μου τάση ήταν να μένω μέσα, αλλά όταν άκουσα τον Νιούμαν να το λέει αυτό, απέκτησε αμέσως νόημα», περιέγραψε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
