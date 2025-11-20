Μαρία Αλιφέρη: Δεχόμουν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές, τα έβαζα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί μίλησε ηαλλά και για τις στιγμές που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της πορεία. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως στο παρελθόν, λάμβανε χιλιάδες γράμματα, ενώ σημείωσε πως έπαιρνε πολλή αγάπη, χωρίς να της έχει συμβεί κάτι περίεργο.Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», η ηθοποιός αποκάλυψε πως από πολύ νεαρή ηλικία δεχόταν κύματα θαυμασμού. «Δεχόμουν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές. Τα έβαζα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών. Μου έγραφαν με πολλή αγάπη και αν και ήμουν μια σταλιά παιδί, με έβλεπαν σαν μαμά από τα νιάτα μου. Αγάπη και συμβουλές», είπε χαρακτηριστικά.Παρά το μέγεθος της απήχησης που είχε, η ίδια ανέφερε πως τα μηνύματα ήταν πάντα τρυφερά και ποτέ ενοχλητικά. «Είναι περίεργο, αλλά όχι, δεν είχα πιο περίεργα μηνύματα. Πάντα εκδηλώσεις αγάπης, όπως και σήμερα. Δεν πήγαινε στο ερωτικό το πράγμα, ήταν όλα γλυκά και καθαρά», σημείωσε.Αναφερόμενη στη διαδρομή της, η Μαρία Αλιφέρη παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο έργο ή ρόλο, καθώς κάθε φορά αντιμετώπιζε το εκάστοτε βήμα ως το πιο σημαντικό. «Κάθε φορά, ό,τι κάνω, είναι το κορυφαίο μου. Το "Σας αγαπώ" ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, ήταν το παράσημό μου».Κλείνοντας, η ηθοποιός στάθηκε στην ουσία όλων αυτών των χρόνων στην τέχνη: «Τι μένει τελικά; Μένει ένα πάρε δώσε αγάπης. Για να μη γελιόμαστε».