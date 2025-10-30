Η Μαρία Αλιφέρη μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την αλλαγή του επωνύμου της
Η Μαρία Αλιφέρη μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την αλλαγή του επωνύμου της
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της ηθοποιού
Την ιστορία πίσω από την αλλαγή του επωνύμου της μοιράστηκε η Μαρία Αλιφέρη. Η ηθοποιός εξήγησε πως, ενώ ετοιμαζόταν να συμμετάσχει σε μια τηλεοπτική σειρά, οι συντελεστές της πρότειναν να μετατρέψει το Αλιφεροπούλου σε Αλιφέρη, ώστε να είναι πιο εύηχο.
Επειδή δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και θα κινδύνευε με διαγραφή αν γινόταν αντιληπτή από τους καθηγητές της η συμμετοχή της σε σίριαλ, δέχτηκε την πρόταση που της έγινε.
«Είναι αστείο. Ήμουν στο πρώτο έτος στη δραματική σχολή και σε μια εκδήλωση του Εθνικού με βλέπει ο Διονύσης Φωτόπουλος. Ζητάγανε τότε πρωταγωνίστρια στην τηλεόραση. Πάω στο γραφείο και ο διευθύνων εκεί μου λέει: “Το όνομα να το κάνουμε πιο εύηχο”. Μου είπε να το κάνουμε Αλιφέρη και εγώ πονηρά σκεπτόμενη – τότε απαγορεύονταν να παίξουμε στο εθνικό – νόμιζα δεν θα το καταλάβουν οι καθηγητές μου και δεν θα με διώξουν από το Εθνικό», περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δουλεύω εδώ και χρόνια και διδάσκω σε νέα παιδιά. Η μοναξιά των σημερινών παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πονάει αφάνταστα. Έχουν αποκλειστεί. Όλη αυτή η πρόοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο δημιουργικά, ενώ όλα τα μέσα τους κλείσανε στον εαυτό τους και αυτός είναι ένας θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Επειδή δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και θα κινδύνευε με διαγραφή αν γινόταν αντιληπτή από τους καθηγητές της η συμμετοχή της σε σίριαλ, δέχτηκε την πρόταση που της έγινε.
«Είναι αστείο. Ήμουν στο πρώτο έτος στη δραματική σχολή και σε μια εκδήλωση του Εθνικού με βλέπει ο Διονύσης Φωτόπουλος. Ζητάγανε τότε πρωταγωνίστρια στην τηλεόραση. Πάω στο γραφείο και ο διευθύνων εκεί μου λέει: “Το όνομα να το κάνουμε πιο εύηχο”. Μου είπε να το κάνουμε Αλιφέρη και εγώ πονηρά σκεπτόμενη – τότε απαγορεύονταν να παίξουμε στο εθνικό – νόμιζα δεν θα το καταλάβουν οι καθηγητές μου και δεν θα με διώξουν από το Εθνικό», περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη μοναξιά που, όπως τόνισε, ταλαιπωρεί ιδίως τους νέους ανθρώπους. Η ίδια διαπιστώνει ότι έχουν απομονωθεί, κάτι που την πληγώνει βαθιά. Αυτή η κατάσταση, σχολίασε, είναι θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δουλεύω εδώ και χρόνια και διδάσκω σε νέα παιδιά. Η μοναξιά των σημερινών παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πονάει αφάνταστα. Έχουν αποκλειστεί. Όλη αυτή η πρόοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο δημιουργικά, ενώ όλα τα μέσα τους κλείσανε στον εαυτό τους και αυτός είναι ένας θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα