Σίνθια Ερίβο: Ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών - «Δεν πίστευα ότι θα πονέσει τόσο»
Η ηθοποιός περιέγραψε την τελευταία τους συνάντηση, ενώ σημείωσε πως δεν μιλάνε μέχρι και σήμερα
Χωρίς τον πατέρα της μεγάλωσε η Σίνθια Ερίβο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της. Η ηθοποιός αφηγήθηκε την ιστορία της και εξήγησε πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε κάποτε, στον σταθμό ενός τρένου για έναν χαζό λόγο, ενώ ήταν μόλις 16 ετών. Έκτοτε, ενώ τον έχει συναντήσει τυχαία δύο φορές, δεν έχει μιλήσει ξανά μαζί του.
Η ηθοποιός έγραψε στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Simply More» ότι ο πατέρας της την άφησε «μόνη, σε έναν σταθμό του μετρό του Λονδίνου μετά από έναν καβγά για μια κάρτα για τις συγκοινωνίες». Καλεσμένη στο podcast «We Can Do Hard Things», η ηθοποιός εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.
«Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών από τη ζωή μου. Όμως πάντα πλήρωνε την κάρτα μου για τις συγκοινωνίες, ώστε να πηγαίνω σχολείο και να γυρίζω πίσω. Εκείνη τη μέρα, μου είπε ότι δεν ήθελε πια να την πληρώνει κι εγώ θύμωσα», είπε χαρακτηριστικά. «Του είπα ότι έχει να κάνει μόνο ένα πράγμα, οπότε δεν καταλάβαινα γιατί δεν το κάνει», ανέφερε.
Σε εκείνο το σημείο, ένας υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων παρενέβη και της είπε ότι «δεν πρέπει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο στον πατέρα της». «Του είπα να ηρεμήσει και του εξήγησα ότι δεν τον αφορά, δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε», τόνισε. Η σταρ ανέφερε πως μετά από κάποιες συζητήσεις, ο πατέρας της αποφάσισε να της πληρώσει την κάρτα, όμως της είπε πως δεν θέλει να την ξαναδεί.
«Μου πήρε τα εισιτήρια και πήγε προς την άλλη μεριά και εγώ ήμουν σοκαρισμένη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πως είχα σοκαριστεί. Όπως δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα πονέσει τόσο. Αλλά όντως, πόνεσε», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Πάω να μπω στο τρένο και είμαι ζαλισμένη και κλαίω και πήγα προς τη λάθος κατεύθυνση. Έτσι, γύρισα για να πάω στη σωστή και τον βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου. Με προσπέρασε σαν να μη με είχε δει ποτέ ξανά».
Έκτοτε, έχουν ειδωθεί δύο φορές σε γάμους συγγενών, όταν η Σίνθια Ερίβο ήταν 25 και 35 ετών. Ωστόσο, δεν έχουν μιλήσει. Η εγκατάλειψη αυτή έκανε την ηθοποιό να νιώθει απομονωμένη στις σχέσεις της με άλλους ανθρώπους. «Ποτέ δεν ζήτησα βοήθεια. Έκανα τα περισσότερα μόνη μου, γιατί ήμουν σίγουρη ότι διαφορετικά κάποιος θα έφευγε. Έδιωχνα μόνη μου μακριά τους ανθρώπους», σημείωσε.
Ωστόσο, μέσω της ψυχοθεραπείας, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε πως «έχει μάθει ότι αν κάποιος φύγει, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε εγκαταλείπει», ενώ εξήγησε: «Μερικές φορές είναι απαραίτητο να φύγουν, και αυτό δεν αποτελεί προσβολή για εσάς προσωπικά. Αυτό είναι απλώς ένα άλλο μέρος του ταξιδιού τους και ένα άλλο μέρος του δικού σας και δεν σημαίνει ότι αυτό θα κάνουν όλοι οι άλλοι».
Cynthia Erivo breaks down final conversation with father before ‘shock’ estrangement https://t.co/Cx3uc1F8eO pic.twitter.com/gByCRI7PoO— Page Six (@PageSix) November 19, 2025
