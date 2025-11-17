Η Ελισάβετ Μουτάφη έγινε θεία - Ο αδερφός της υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί
Ελισάβετ Μουτάφη αδερφός

Η Ελισάβετ Μουτάφη έγινε θεία - Ο αδερφός της υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός της ηθοποιού, Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Η Ελισάβετ Μουτάφη έγινε θεία - Ο αδερφός της υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί
Γεωργία Κοτζιά
Γεωργία Κοτζιά
Θεία έγινε η Ελισάβετ Μουτάφη, αφού ο αδερφός της υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε Instagram story που δημοσίευσε ο αδερφός της ηθοποιού μέσα από το μαιευτήριο, φαίνεται να κρατά αγκαλιά το παιδί του, που είναι τυλιγμένο με μια κουβέρτα.

Το στιγμιότυπο αναδημοσίευσε με τη σειρά της η Ελισάβετ Μουτάφη, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό της για την έλευση του νέου μέλους στην οικογένειά της, αλλά και την αγάπη της. «Και ναι! Χθες στις 17:35 έγινα θεία. Σε αγαπώ», έγραψε πάνω στη φωτογραωφία.

Η Ελισάβετ Μουτάφη έγινε θεία - Ο αδερφός της υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
