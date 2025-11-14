Ο Έντι Μέρφι μίλησε για το πώς «επέζησε» στο Χόλιγουντ: Η μεγαλύτερη ευλογία μου είναι ότι αγαπώ τον εαυτό μου
Ο Έντι Μέρφι μίλησε για το πώς «επέζησε» στο Χόλιγουντ: Η μεγαλύτερη ευλογία μου είναι ότι αγαπώ τον εαυτό μου
Σε μια δουλειά όπου ο κόσμος έρχεται και φεύγει, οι περισσότεροι δεν φτάνουν τα 50 χρόνια, δήλωσε ο διάσημος κωμικός
Το μυστικό που τον βοήθησε να «επιζήσει» στο Χόλιγουντ μοιράστηκε ο Έντι Μέρφι. Ο διάσημος κωμικός που μετρά 50 χρόνια καριέρας αποκάλυψε ότι η αγάπη του για τον εαυτό του τον προστάτευσε από τις παγίδες, όπως οι εθισμοί σε ναρκωτικά και αλκοόλ που στοίχισαν τη ζωή σε συνομηλίκους του.
«Σε μια δουλειά όπου ο κόσμος έρχεται και φεύγει, οι περισσότεροι δεν φτάνουν τα 50 χρόνια», δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ο 64χρονος σταρ, που γιορτάζει τη σπουδαία του διαδρομή με το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie».
«Η μεγαλύτερη ευλογία μου είναι ότι αγαπώ τον εαυτό μου», δήλωσε ο Έντι Μέρφι, όταν ρωτήθηκε πώς «επέζησε» στο Χόλιγουντ. «Πάντα αγαπούσα τον εαυτό μου, πάντα ήμουν ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα όλων των αποφάσεων που παίρνεις. Κάποιοι άνθρωποι περνούν όλη τους τη ζωή και στο τέλος λένε: “Επιτέλους αγαπώ τον εαυτό μου”. Εγώ ξεκίνησα έτσι», πρόσθεσε.
Ο Μέρφι στο ντοκιμαντέρ στοχάζεται σχετικά με τον πόνο της απώλειας φίλων του, όπως ο Ρικ Τζέιμς και ο Ρεντ Φοξ λόγω ναρκωτικών και επισημαίνει ότι οι συνομήλικοί του σταρ, όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον και ο Μάικλ Τζάκσον, πάλευαν με «αυτοκαταστροφικές» τάσεις. Ο ίδιος, αντίθετα, λέει ότι δεν έμπλεξε ποτέ με τα σκληρά ναρκωτικά και ότι δοκίμασε μαριχουάνα για πρώτη φορά όταν έγινε 30 ετών.
Πέρυσι, αποκάλυψε στο podcast The Interview ότι κάποτε είχε αρνηθεί πρόσκληση να κάνει κοκαΐνη μαζί με τους συναδέλφους κωμικούς Ρόμπιν Γουίλιαμς και Τζον Μπελούσι. Οι τρεις τους ήταν σε ένα μπαρ, και ο Μέρφι ήταν τότε μόλις 19 χρονών. «Ήμασταν εγώ, ο Τζον Μπελούσι και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς», είπε στο podcast. «Άρχισαν να παίρνουν κόκα, κι εγώ ήμουν σε φάση: “Όχι, είμαι οκ”».
Θυμούμενος τη σκέψη του εκείνη τη στιγμή, ο Μέρφι — που αναφέρεται στο περιστατικό και στο Being Eddie — είπε: «Δεν έπαιρνα κάποια ηθική στάση. Απλώς δεν με ενδιέφερε. Το να μην έχεις την επιθυμία ή την περιέργεια, θα έλεγα ότι είναι θεία πρόνοια. Ο Θεός με πρόσεχε εκείνη τη στιγμή».
Ο σταρ και πατέρας δέκα παιδιών εξομολογήθηκε στο People ότι αυτό που τον κάνει πιο ευτυχισμένο σήμερα είναι «το να είμαι απλώς ο Έντι». «Λατρεύω να έχω την οικογένειά μου γύρω μου και λατρεύω το ότι βρίσκομαι σ’ αυτή την εκπληκτική δουλειά για τόσο πολύ καιρό».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Σε μια δουλειά όπου ο κόσμος έρχεται και φεύγει, οι περισσότεροι δεν φτάνουν τα 50 χρόνια», δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ο 64χρονος σταρ, που γιορτάζει τη σπουδαία του διαδρομή με το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie».
«Η μεγαλύτερη ευλογία μου είναι ότι αγαπώ τον εαυτό μου», δήλωσε ο Έντι Μέρφι, όταν ρωτήθηκε πώς «επέζησε» στο Χόλιγουντ. «Πάντα αγαπούσα τον εαυτό μου, πάντα ήμουν ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα όλων των αποφάσεων που παίρνεις. Κάποιοι άνθρωποι περνούν όλη τους τη ζωή και στο τέλος λένε: “Επιτέλους αγαπώ τον εαυτό μου”. Εγώ ξεκίνησα έτσι», πρόσθεσε.
Eddie Murphy Reveals the 1 Thing That Helped Him Dodge Drugs and Other Hollywood Pitfalls in the '80s (Exclusive) https://t.co/b3NJVzcNlb— People (@people) November 14, 2025
Πέρυσι, αποκάλυψε στο podcast The Interview ότι κάποτε είχε αρνηθεί πρόσκληση να κάνει κοκαΐνη μαζί με τους συναδέλφους κωμικούς Ρόμπιν Γουίλιαμς και Τζον Μπελούσι. Οι τρεις τους ήταν σε ένα μπαρ, και ο Μέρφι ήταν τότε μόλις 19 χρονών. «Ήμασταν εγώ, ο Τζον Μπελούσι και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς», είπε στο podcast. «Άρχισαν να παίρνουν κόκα, κι εγώ ήμουν σε φάση: “Όχι, είμαι οκ”».
Θυμούμενος τη σκέψη του εκείνη τη στιγμή, ο Μέρφι — που αναφέρεται στο περιστατικό και στο Being Eddie — είπε: «Δεν έπαιρνα κάποια ηθική στάση. Απλώς δεν με ενδιέφερε. Το να μην έχεις την επιθυμία ή την περιέργεια, θα έλεγα ότι είναι θεία πρόνοια. Ο Θεός με πρόσεχε εκείνη τη στιγμή».
Ο σταρ και πατέρας δέκα παιδιών εξομολογήθηκε στο People ότι αυτό που τον κάνει πιο ευτυχισμένο σήμερα είναι «το να είμαι απλώς ο Έντι». «Λατρεύω να έχω την οικογένειά μου γύρω μου και λατρεύω το ότι βρίσκομαι σ’ αυτή την εκπληκτική δουλειά για τόσο πολύ καιρό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα