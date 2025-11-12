Αντιγόνη Βαλάκου: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 12 χρόνια από τον θάνατό της
Αντιγόνη Βαλάκου: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 12 χρόνια από τον θάνατό της
Μπόρεσε να μεταμορφώνει κάθε ρόλο σε μια ζωντανή ψυχή, αναφέρεται στη δημοσίευση της εταιρείας παραγωγής
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, από τον θάνατο της Αντιγόνης Βαλάκου και η Φίνος Φιλμ την τίμησε με μια ανάρτηση στα social media.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram αναρτήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές της αείμνηστης ηθοποιού από τις ταινίες «Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας», «Γκόλφω» και «Το Αμαξάκι». Στη δημοσίευση γίνεται λόγος για μια καλλιτέχνιδα που κατάφερε μέσα από τις ερμηνείες της να μεταμορφώσει τους ρόλους που υποδύθηκε σε μια ζωντανή ψυχή, ενώ υπογραμμίζεται η διακριτική δύναμη της υποκριτικής της.
Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση: «Η Αντιγόνη Βαλάκου υπήρξε μια από τις πιο ευγενικές και φωτεινές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη διακριτική δύναμη της υποκριτικής της, μπόρεσε να μεταμορφώνει κάθε ρόλο σε κάτι περισσότερο από έναν χαρακτήρα, σε μια ζωντανή ψυχή που κουβαλούσε ελπίδες, καημούς και όνειρα. Και μέσα από αυτούς τους ρόλους, έμεινε για πάντα να μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι μόνο θέαμα, αλλά κυρίως μνήμη και συναίσθημα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2013 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στις ταινίες ''Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας'', ''Γκόλφω'' και ''Το Αμαξάκι''.
Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram αναρτήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές της αείμνηστης ηθοποιού από τις ταινίες «Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας», «Γκόλφω» και «Το Αμαξάκι». Στη δημοσίευση γίνεται λόγος για μια καλλιτέχνιδα που κατάφερε μέσα από τις ερμηνείες της να μεταμορφώσει τους ρόλους που υποδύθηκε σε μια ζωντανή ψυχή, ενώ υπογραμμίζεται η διακριτική δύναμη της υποκριτικής της.
Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση: «Η Αντιγόνη Βαλάκου υπήρξε μια από τις πιο ευγενικές και φωτεινές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη διακριτική δύναμη της υποκριτικής της, μπόρεσε να μεταμορφώνει κάθε ρόλο σε κάτι περισσότερο από έναν χαρακτήρα, σε μια ζωντανή ψυχή που κουβαλούσε ελπίδες, καημούς και όνειρα. Και μέσα από αυτούς τους ρόλους, έμεινε για πάντα να μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι μόνο θέαμα, αλλά κυρίως μνήμη και συναίσθημα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2013 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στις ταινίες ''Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας'', ''Γκόλφω'' και ''Το Αμαξάκι''.
Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα