Diddy: Νέες φωτογραφίες του μέσα από τη φυλακή - Απαθανατίστηκε στο προαύλιο με άλλους κρατούμενους
Ο 55χρονος ράπερ και μουσικός παραγωγός μεταφέρθηκε κατόπιν αιτήματός του στη φυλακή Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ
Νέες φωτογραφίες του Diddy μέσα από τη φυλακή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Ο 55χρονος ράπερ και μουσικός παραγωγός μεταφέρθηκε κατόπιν αιτήματός του στη φυλακή Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για μεταφορά γυναικών με σκοπό την πορνεία. Του έχει επιβληθεί φυλάκιση πενήντα μηνών (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων, με τη νομική του ομάδα να δηλώνει πως θα ασκήσει έφεση.
Στα νέα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το TMZ, ο Diddy φαίνεται να κουβεντιάζει στο προαύλιο της φυλακής με άλλους κρατούμενους, ενώ είναι ντυμένος με ένα χοντρό σκούρο μπλε μπουφάν, γκρι παντελόνι και γκρι σκούφο. Σε μία άλλη φωτογραφία, απαθανατίζεται να ανταλλάσσει χειραψία με κάποιον. Το ίδιο μέσο είχε δημοσιεύσει το πρώτο στιγμιότυπο του Diddy από τη φυλακή που τον έδειχνε να περπατά στο προαύλιο της φυλακής την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ
Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, ο Combs αναμένεται να εκτίσει περίπου δυόμισι χρόνια στο ίδρυμα Fort Dix. Μέχρι σήμερα κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του στις αρχές του 2025.
Οι 13 αυτοί μήνες θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο της ποινής του, ενώ ενδέχεται να λάβει και επιπλέον μείωση λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του είναι η 8η Μαΐου 2028, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών.
Η νομική ομάδα του Combs έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής, ζητώντας από το ομοσπονδιακό εφετείο να επισπεύσει τη διαδικασία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβεβαιώσει ότι ο Combs του έχει ζητήσει χάρη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση.
Φωτογραφία: Shutterstock
Diddy Smiles, Chats with Fellow Inmates at Fort Dix https://t.co/Q1gRnIk841 pic.twitter.com/QMBe01ZW0z— TMZ (@TMZ) November 1, 2025
