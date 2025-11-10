Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Αντζελίνα Τζολί: Η συγκλονιστική περιγραφή της από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη περιοχή της Ουκρανίας
Η χολιγουντιανή σταρ και πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στις ουκρανικές πόλεις Νικολάεφ και Χερσώνα
Η χολιγουντιανή σταρ και πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, Αντζελίνα Τζολί, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα και σκέψεις από την πρόσφατη επίσκεψή της στις ουκρανικές πόλεις Νικολάεφ και Χερσώνα, όπου συνάντησε οικογένειες που ζουν στην πρώτη γραμμή του πολέμου.
«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», έγραψε αρχικά η ηθοποιός στην ανάρτησή της. «Εδώ έχει γίνει γνωστό ως “σαφάρι ανθρώπων”, όπου τα drones χρησιμοποιούνται συνέχεια για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν κόσμο. Σε κάποια φάση χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά», πρόσθεσε.
Στη δημοσίευσή της περιλαμβάνεται και ένα σύντομο βίντεο που δείχνει έναν τοίχο καλυμμένο με φωτογραφίες των ηρώων της Ουκρανίας, ενώ στο βάθος ακούγονται οι σειρήνες του πολέμου. «Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τις κλινικές τους σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Είναι δύσκολο, αλλά δίνει έμπνευση σε όποιον γίνεται μάρτυρας. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχικό βάρος του να ζεις κάτω από μια διαρκή απειλή – και τον βαθύτερο φόβο ότι ο κόσμος σε έχει ξεχάσει», συνέχισε η Τζολί.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη γενικότερη αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τις συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. «Σε έναν κόσμο με τόσες προοπτικές για διπλωματία, είναι δύσκολο κάποιος να κατανοήσει το γεγονός ότι οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, το Κονγκό και σε τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά – σαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί που είναι στην εξουσία, να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες ισότιμα. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και οι ικανότητες των τοπικών οργανισμών, των εθελοντών και όσων τους υποστηρίζουν. Αν αυτοί μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπορούν να κάνουν το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Ukrinform, μετά τις επισκέψεις της στις πόλεις Χερσώνα και Νικολάεφ, η Αντζελίνα Τζολί πραγματοποίησε μία σύντομη στάση στη Βίνιτσα.
