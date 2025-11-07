Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα παιδιά μου δεν με βλέπουν στην τηλεόραση, δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα παιδιά μου δεν με βλέπουν στην τηλεόραση, δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι

Δεν είναι για την ηλικία τους, τόνισε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Κάνοντας μια αναφορά στα παιδιά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη τόνισε ότι οι δύο γιοι της δεν παρακολουθούν τα σίριαλ στα οποία πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θεωρεί ωραίο να τη βλέπουν να ανταλλάσσει φιλιά με τους τηλεοπτικούς της παρτενέρ.  Παρόλα αυτά, μερικές φορές αποφασίζει να τους δείξει επιλεκτικά κάποια σκηνή.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, και επισήμανε ότι δεν βρίσκει για ποιον λόγο θα έπρεπε τα παιδιά της να βλέπουν τις τηλεοπτικές της δουλειές.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Τα παιδιά δεν με βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν το επιδιώκω, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλουν ούτε αυτά ούτε στα ''Καλύτερά μας χρόνια'' που θα μπορούσε. Ούτε εκείνα εκδηλώνουν φοβερό ενδιαφέρον ούτε εγώ τους σπρώχνω προς αυτή την κατεύθυνση σε καμία περίπτωση. Είναι και ώρες που κοιμούνται τα παιδιά. Ίσως κάποια στιγμή αν ανεβάσει κάποιος κάτι στο Instagram να τους πω να τη δουν. Τώρα να τους βάλω να δουν ολόκληρο επεισόδιο. Καταρχάς δεν είναι για την ηλικία τους. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι. Δεν είναι απαραίτητο».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση των δύο γιων της, αναφέροντας ότι ο μικρότερος προσπαθεί να μιμηθεί τον μεγάλο του αδερφό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ο μικρός είναι 6,5 και ο μεγάλος 12. Είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσά τους, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνουν, παρατηρώ ότι είναι ωραία, αρχίζουν και παίζουν μεταξύ τους περισσότερο. Ο μικρός προσπαθεί να φτάσει τον μεγάλο και μοιάζει κι αυτός σαν 11χρονο. Είναι απίστευτο πώς μεγαλώνουν και εξελίσσονται τα δεύτερα παιδιά όταν έχουν μεγαλύτερο αδερφό στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και στην πρώτη δημοτικού ο Κίμωνας και στην πρώτη γυμνασίου ο Μάξιμος μοιάζει να έχουν προσαρμοστεί πολύ ωραία. Είμαστε καλά, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά».

