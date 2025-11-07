Αντώνης Αντωνίου για τον ρόλο του βιαστή στον «Κόκκινο Κύκλο»: Με κοιτούσαν περίεργα, ο κόσμος φοβόταν
Έπαιζα τον βιαστή της κόρης μου και μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί, πρόσθεσε
Στην πολυετή του πορεία στην τηλεόραση, στο θέατρο και στις απρόσμενες αντιδράσεις που έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια από θαυμαστές, αναφέρθηκε ο Αντώνης Αντωνίου. Ο ηθοποιός σημείωσε πως έχει δεχτεί περίεργα βλέμματα, λόγω των ρόλων που έχει τύχει να υποδυθεί.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» περιέγραψε αρχικά, την πρόκληση που νιώθει στο θέατρο. «Το να έχεις σήμερα μια θεατρική σκηνή είναι μια ωραία περιπέτεια, με κινδύνους και απρόοπτα», δήλωσε. Στη συνέχεια, ο Αντώνης Αντωνίου μοιράστηκε ένα περιστατικό από τα χρόνια που συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά «Κόκκινος Κύκλος», αποκαλύπτοντας πώς ο ρόλος του είχε επηρεάσει την εικόνα του στον κόσμο. «Λόγω του Κόκκινου Κύκλου με κοιτούσαν περίεργα. Μάλιστα, επειδή σε ένα επεισόδιο έπαιζα τον βιαστή της κόρης μου, μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί. Ο κόσμος φοβόταν κιόλας», τόνισε.
Ο ηθοποιός μίλησε και για την επιτυχημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», που ολοκληρώθηκε έπειτα από έντεκα χρόνια προβολής, σημειώνοντας: «Δεν υπάρχουν τηλεοπτικά σχέδια, κουραστήκαμε πολύ με τη Μουρμούρα έντεκα χρόνια. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, απολαμβάνω την ξεκούραση. Η Μουρμούρα μου λείπει, είχε γίνει συνήθεια και ρουτίνα. Ένα πράγμα με το οποίο έχεις ταυτιστεί, σε πονάει όταν το αποχωρίζεσαι».
Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ένα απρόοπτο περιστατικό από παράσταση, δείχνοντας το πόσο άμεση μπορεί να είναι η σχέση του θεάτρου με το κοινό: «Έχει τύχει να κάνουν φασαρία σε παράσταση. Κάποτε ένας έπαιζε με το εισιτήριο, ήταν χάρτινο και το τσαλάκωνε. Του το πήρα από το χέρι».
