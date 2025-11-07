Η Παρασκευή Κερασιώτη αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει ο γιος της
Το μοντέλο θα του δώσει το όνομα του πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή
Το όνομα πoυ έχει επιλέξει να δώσει στον γιο της αποκάλυψε η Παρασκευή Κερασιώτη. Το μοντέλο έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι στις 29 Οκτωβρίου, λίγο πριν παντρευτεί με τον αγαπημένο της.
Από τότε, δεν σταματά να μοιράζεται στα social media υλικό με το μωρό της, θέλοντας να εκφράσει την ευτυχία της στους διαδικτυακούς της φίλους. Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε και στον μπαμπά της.
Με αφορμή το γεγονός ότι ο γιος της θα πάρει το όνομά του όπως αποκάλυψε, η Παρασκευή Κερασιώτη ανέφερε πόσο θα ήθελε να τον έχει κοντά της. «Στο μικρό θα δώσουμε το όνομα του μπαμπά μου. Μακάρι να ήταν εδώ δίπλα μου σε αυτή τη στιγμή ξέρω όμως πως θα προσέχει το μωρό μου από εκεί ψηλά. Ο μικρός μου Νικόλας», έγραψε.
