H Παρασκευή Κερασιώτη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο, έγραψε η πρώην παίκτρια του GNTM και του Survivor στο Instagram
Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Παρασκευή Κεριασιώτη. Η πρώην παίκτρια του GNTM και του Survivor έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτα της με τον σύντροφό της, κάνοντας γνωστή την είδηση με μια ανάρτηση στα social media.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της μέσα από το μαιευτήριο, εξομολογήθηκε πως της είναι αδύνατο να περιγράψει τα συναισθήματά της.
«Δεν υπάρχουν λέξεις ώστε να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
