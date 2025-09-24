Η Παρασκευή Κερασιώτη αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει - «Θα δώσω το όνομα του μπαμπά μου» είπε
Η Παρασκευή Κερασιώτη αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει - «Θα δώσω το όνομα του μπαμπά μου» είπε
Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε τον γάμο πριν έρθει, πρόσθεσε
Το πρώτο της παιδί περιμένει η Παρασκευή Κερασιώτη, ενώ αποκάλυψε ότι είναι αγόρι και θα πάρει το όνομα του πατέρα της. Το μοντέλο που έγινε γνωστό από τη συμμετοχή του στο GNΤΜ μίλησε για τη μητρότητα, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα της.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», η Παρασκευή Κερασιώτη δήλωσε: «Διανύω μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο της ζωής μου. Είχα επιλέξει να απομακρυνθώ από κάποια πράγματα μέχρι να είμαι καλά. Εδώ και αρκετό καιρό, έχω απομακρυνθεί για τον λόγο ότι είχα χάσει τον μπαμπά μου που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, δεν το έχω ξεπεράσει».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δουλειά που έκανε στο παρελθόν ως σερβιτόρα, ενώ μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί. «Ο κόσμος κρίνει, έχει πάρα πολύ μεγάλο στόμα. Με σχολίασε πάρα πολύ ο κόσμος επειδή πήγα να δουλέψω ως σερβιτόρα. Γιατί; Είναι κατώτερη η δουλειά της σερβιτόρας; Και καμαριέρα έχω δουλέψει. Λίγο πριν μείνω έγκυος δούλευα καμαριέρα. Ποιο είναι το κακό;», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο πρόσθεσε επιπλέον: «Είμαι ένα κορίτσι από πολύ φτωχή οικογένεια. Μπήκα σε αυτό τον χώρο, δούλεψα, έβγαλα κάποια χρήματα. Το ότι κάνεις μόντελινγκ όμως δεν σημαίνει ότι βγάζεις τα τρελά χρήματα, όπως νομίζουν όλοι».
Τέλος, μίλησε για τον γάμο της, αλλά και το όνομα που θα πάρει το παιδί της. «Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε τον γάμο πριν έρθει το παιδί. Είναι αγοράκι θα δώσω το όνομα του μπαμπά μου, Νικόλας», σημείωσε κλείνοντας.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», η Παρασκευή Κερασιώτη δήλωσε: «Διανύω μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο της ζωής μου. Είχα επιλέξει να απομακρυνθώ από κάποια πράγματα μέχρι να είμαι καλά. Εδώ και αρκετό καιρό, έχω απομακρυνθεί για τον λόγο ότι είχα χάσει τον μπαμπά μου που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, δεν το έχω ξεπεράσει».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δουλειά που έκανε στο παρελθόν ως σερβιτόρα, ενώ μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί. «Ο κόσμος κρίνει, έχει πάρα πολύ μεγάλο στόμα. Με σχολίασε πάρα πολύ ο κόσμος επειδή πήγα να δουλέψω ως σερβιτόρα. Γιατί; Είναι κατώτερη η δουλειά της σερβιτόρας; Και καμαριέρα έχω δουλέψει. Λίγο πριν μείνω έγκυος δούλευα καμαριέρα. Ποιο είναι το κακό;», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο πρόσθεσε επιπλέον: «Είμαι ένα κορίτσι από πολύ φτωχή οικογένεια. Μπήκα σε αυτό τον χώρο, δούλεψα, έβγαλα κάποια χρήματα. Το ότι κάνεις μόντελινγκ όμως δεν σημαίνει ότι βγάζεις τα τρελά χρήματα, όπως νομίζουν όλοι».
Τέλος, μίλησε για τον γάμο της, αλλά και το όνομα που θα πάρει το παιδί της. «Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε τον γάμο πριν έρθει το παιδί. Είναι αγοράκι θα δώσω το όνομα του μπαμπά μου, Νικόλας», σημείωσε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα