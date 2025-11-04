Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο, έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν
Μας έβριζαν στα θέατρα κανονικά και λέγαμε «έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά», δήλωσε η ηθοποιός
Μια προσωπική αναφορά στις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχουν καταγγελθεί στον χώρο του θεάτρου, στο πλαίσιο του κινήματος MeToo, έκανε η Σοφία Μουτίδου, παραδεχόμενη ότι και η ίδια υπήρξε θύμα bullying, εξηγώντας τους λόγους που παρέμενε σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Real View», η ηθοποιός αναφέρθηκε μαζί με την ομάδα της στα φαινόμενα κακοποίησης στον χώρο του θεάτρου.
Μιλώντας μέσα από τη δική της εμπειρία, αποκάλυψε ότι έχει υποστεί παρόμοιες συμπεριφορές χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα, επισημαίνοντας πως για πολλά χρόνια το bullying είχε θεωρηθεί «φυσιολογικό» και είχε παγιωθεί ως μέρος της επαγγελματικής καθημερινότητας.
«Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο. Τα ονόματα των ανθρώπων που βγήκαν στη φόρα χρόνια σιγόβραζαν. Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν λίγο κομπλέ. Μας έβριζαν στα θέατρα κανονικά και λέγαμε “έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά”. Υπήρχε μια επιτρεπτικότητα στο να παραβιάσει κάποιος τα όριά σου και να πει και μία χοντρή κουβέντα. Στην πρόβα κάπως επιτρέπεται να φας και το βρισίδι σου. Έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.
Όσο για τον τρόπο που αντιδρούσε η ηθοποιός σε έντονες και κακοποιητικές συμπεριφορές, είπε: «Ήμουν πολύ γλωσσού, μιλούσα, είχα επιχειρήματα, ήμουν συνδικαλίστρια, αλλά τελικά καθόμουν, που σημαίνει ότι το δεχόμουν για να μην χάσω τη δουλειά μου. Το κατάλαβα μετά, ότι έπαιζε ρόλο το βιοποριστικό. Αισθανόμουν ότι αντιστεκόμουν, αλλά ταυτόχρονα δεχόμουν. Και τρίτον, ήταν μέρος της κανονικότητας».
