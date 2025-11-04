Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο, έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν

«Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο. Τα ονόματα των ανθρώπων που βγήκαν στη φόρα χρόνια σιγόβραζαν. Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν λίγο κομπλέ. Μας έβριζαν στα θέατρα κανονικά και λέγαμε “έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά”. Υπήρχε μια επιτρεπτικότητα στο να παραβιάσει κάποιος τα όριά σου και να πει και μία χοντρή κουβέντα. Στην πρόβα κάπως επιτρέπεται να φας και το βρισίδι σου. Έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.



Όσο για τον τρόπο που αντιδρούσε η

ηθοποιός

σε έντονες και κακοποιητικές συμπεριφορές, είπε:

».