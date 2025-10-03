Σοφία Μουτίδου για την εκπομπή της: Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε τόσες γυναίκες μαζί
Σοφία Μουτίδου για την εκπομπή της: Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε τόσες γυναίκες μαζί
Είμαστε τέσσερις γυναίκες και θα έχουμε ίδιο ρόλο, τέσσερις άντρες είναι καλύτερα; πρόσθεσε η ηθοποιός
Την εκπομπή «The View» θα παρουσιάσει η Σοφία Μουτίδου μαζί με την Ελίνα Παπίλα, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη. Κι ενώ κάποιοι αναμένουν το πρότζεκτ, άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν αρνητικά, «πατώντας» στο γεγονός ότι τέσσερις γυναίκες είναι δύσκολο να συνυπράξουν σε μια εκπομπή.
Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», η Σοφία Μουτίδου απάντησε στα σχόλια αυτά, χαρακτηρίζοντας τα «σεξιστικά», αφού κανείς δεν θα τα έκανε σε περίπτωση που στη θέση των γυναικών.
«Να πούμε καλή αρχή για το The View. Είμαστε τέσσερις γυναίκες και θα έχουμε ίδιο ρόλο. Δεν θα ηγείται κάποια. Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε τόσες γυναίκες μαζί. Τέσσερις άντρες είναι καλύτερα; Δεν υπάρχει στη γυναικεία φύση εκ των πραμάτων κάτι αρνητικό, έχει να κάνει με την κατά περίπτωση αξιολόγηση», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία που κάνει τα τελευταία χρόνια και εξήγησε πως προσπαθεί να αλλάζει τα ελαττώματά της. «Δύσκολο, μετά από τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία, να πω ότι "δεν αλλάζω τα ελαττώματα μου" ή "αυτή είμαι εγώ". Είναι φράσεις που δεν έχουν χώρο στη δουλειά που γίνεται με τον εαυτό. Προσπαθώ να αναγνωρίσω, να βλέπω ποιον πειράζουν, ποιον πληγώνουν και να κάνω δουλειά», εξήγησε.
