Η Κίρα Νάιτλι παρουσίασε τη μέθοδο που εφαρμόζει για να μάθει ως δυσλεκτική τα λόγια για έναν ρόλο
GALA
Κίρα Νάιτλι δυσλεξία

Η Κίρα Νάιτλι παρουσίασε τη μέθοδο που εφαρμόζει για να μάθει ως δυσλεκτική τα λόγια για έναν ρόλο

Η 40χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με  δυσλεξία στην παιδική της ηλικία

Η Κίρα Νάιτλι παρουσίασε τη μέθοδο που εφαρμόζει για να μάθει ως δυσλεκτική τα λόγια για έναν ρόλο
Αναστασία Σταθά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη μέθοδο που ακολουθεί για να μάθει τα λόγια της για έναν ρόλο περιέγραψε η Κίρα Νάιτλι. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός που στην παιδική της ηλικία διαγνώστηκε με  δυσλεξία ήταν καλεσμένη στο «The Graham Norton Show» και εξήγησε ότι οι εικόνες είναι το κλειδί για να αποστηθίσει ένα σενάριο.

«Σχεδιάζω πολύ, έχω δυσλεξία, οπότε μαθαίνω τα λόγια μου ακούγοντάς τα και, όσο ακούω, σχεδιάζω. Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο, τόσο καλύτερα “μπαίνουν” οι ατάκες στο κεφάλι μου», σημείωσε η 40χρονη σταρ.

Η Νάιτλι μοιράστηκε επίσης ότι η αγάπη της για το σχέδιο την ενέπνευσε να γράψει ένα νέο παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στις κόρες της, τη δεκάχρονη Έντι και την πεντάχρονη Ντελάιλα, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Τζέιμς Ράιτον.

«Στη μεγαλύτερη κόρη μου δεν άρεσε καθόλου ο ύπνος, οπότε κάθε βράδυ για μήνες της ζωγράφιζα μια εικόνα για να ξυπνά και να τη βλέπει. Μετά άρχισε να ζητά συγκεκριμένα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πουλιού που θα μπορούσε να πάρει το μωρό μακριά. Σκέφτηκα ότι καλύτερα να γράψω ένα βιβλίο για να μπορέσω να πάρω το μωρό πίσω», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κίρα αποκάλυψε επίσης ότι τα παιδιά της δεν θέλουν να τη δουν στην ταινία «Καν'το όπως ο Μπέκαμ», παρότι αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο. Όπως είπε: «Συνεχίζω να προσπαθώ να πείσω τις δικές μου κόρες να το δουν, αλλά είναι κάπως: “Εντάξει είσαι, θα δούμε το Euro αντί γι’ αυτό!”».

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αναστασία Σταθά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης