Η Κίρα Νάιτλι έχει απαγορεύσει στα παιδιά της τα social media: «Θέλω να τα προστατεύσω από το τρομακτικό και ανεξέλεγκτο διαδίκτυο»
Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι βλέπουν, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συσκευές, πρόσθεσε η ηθοποιός
Θέλοντας να προστατεύσει τα παιδιά της, η Κίρα Νάιτλι αποκάλυψε πως έχει απαγορεύσει τη χρήση των social media στο σπίτι της. Η ηθοποιός προσπαθεί να τις κρατήσει μακριά από τους κινδύνους του διαδικτύου, το οποίο χαρακτήρισε «τρομακτικό και ανεξέλεγκτο».
Η 40χρονη σταρ, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Bend It Like Beckham» στα 16 της, έχει δύο παιδιά, την 9χρονη Έντι και τη 5χρονη Ντιλάιλα, με τον σύζυγό της και μουσικό, Τζέιμς Ράιτον. Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της παιδικού βιβλίου, η Κίρα Νάιτλι μίλησε στο BBC Radio 4 για τις ανησυχίες της σχετικά με τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες.
«Το βρίσκω πολύ τρομακτικό, γιατί πρόκειται για χώρους χωρίς κανονισμούς. Και όταν τα παιδιά βρίσκονται σε μη ελεγχόμενους χώρους, είναι ακριβώς αυτοί από τους οποίους θέλω να τα προστατεύσω», εξήγησε. «Στο σπίτι μας έχουμε απαγόρευση social media. Δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συσκευές, αν δεν βλέπουμε εμείς τι κοιτούν. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι βλέπουν, τότε δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι δεν είναι σίγουρη για το πόσο καιρό θα μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον κανόνα: «Δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό. Ούτε πόσο θα κρατήσει. Είμαστε όμως σε ένα σχολείο που προωθεί την ιδέα της παιδικής ηλικίας χωρίς social media, και οι περισσότεροι γονείς εκεί ακολουθούν την ίδια γραμμή. Είναι ωραίο να υπάρχει κοινό μέτωπο, αν και προφανώς δεν συμφωνούν όλοι». Η ηθοποιός τόνισε επίσης ότι θα ήθελε να υπάρξει επίσημη ρύθμιση του διαδικτύου: «Θα ήθελα να μπουν κανόνες, ώστε όλη η ευθύνη να μην πέφτει στους γονείς».
Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις επιλογές της ως μητέρα. Το 2018 είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν αποκάλυψε ότι απαγόρευσε στην κόρη της να βλέπει τις κλασικές ταινίες της Disney, όπως τη Σταχτοπούτα και τη Μικρή Γοργόνα, επειδή «οι ηρωίδες σώζονται πάντα από άντρες».
«Η Σταχτοπούτα περιμένει έναν πλούσιο άντρα να τη σώσει, όχι, σώσε τον εαυτό σου! Και στη Μικρή Γοργόνα, μη δίνεις τη φωνή σου για έναν άντρα», είχε δηλώσει σε εκπομπή. Πέρσι όμως, μιλώντας στο Vanity Fair, παραδέχτηκε πως έχει χαλαρώσει αυτή τη στάση: «Ο Covid κατέστρεψε όλα μου τα σχέδια. Η Έντι έχει δει τα πάντα».
Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη κόρη της πλέον αναγνωρίζει από μόνη της τα έμφυλα στερεότυπα: «Είναι πολύ συνειδητοποιημένη. Μου είπε "γιατί πάντα η πριγκίπισσα σώζεται από κάποιον;" και της απάντησα "γιατί έτσι τα έγραφαν τότε, αλλά είναι εντελώς γελοίο. Εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου"».
Μιλώντας για τον ρόλο της ως μητέρα, περιέγραψε τον εαυτό της ως «πολύ τρυφερή αλλά και ανθρώπινη»: «Μπορώ να θυμώσω, φυσικά. Κάποιες φορές φωνάζω, είναι κρίμα, αλλά είμαι άνθρωπος. Όταν όμως το κάνω, πάντα ζητώ συγγνώμη. Θέλω να μάθουν ότι είναι εντάξει να λες συγγνώμη και ότι η αγάπη παραμένει».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
