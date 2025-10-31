Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Χάλογουιν - «Αιώνιο είδωλο», σχολίασε
Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα με τη μεταμφίεσή της

Ιωάννα Μαρίνου
Μια εντυπωσιακή και σέξι εμφάνιση έκανε για το φετινό Χάλογουιν η Ιρίνα Σάικ. Το διάσημο μοντέλο μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τη μεταμφίεσή της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σάικ φόρεσε ένα αποκαλυπτικό λευκό φόρεμα με σκισίματα στα πόδια που άφηνε επίσης ακάλυπτο το στήθος της και την κοιλιά της, καλτσοδέτες στο ίδιο χρώμα, αλλά και μακριά ροζ γάντια. Για να προσεγγίσει την εικόνα της θρυλικής πορνοστάρ έβαλε μία ξανθιά περούκα, την οποία στόλιζε ένα στεφάνι με λουλούδια.

Η Ιρίνα Σάικ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με σέξι διάθεση, κρατώντας στα χέρια της ένα λούτρινο κουκλάκι, όπως συνήθιζε να κάνει και η Τσιτσιολίνα. «Αιώνιο είδωλο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της


Φωτογραφία: Shutterstock

