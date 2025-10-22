Προμηθέας Αλειφερόπουλος για τη μάχη του με τις ουσίες: «Ήμουν εξαρτημένος όχι απλά χρήστης, πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ»
Ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό κι ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου, πρόσθεσε

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη ζωή του μίλησε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, αποκαλύπτοντας πως είχε εμπλακεί σε καταχρήσεις από νεαρή ηλικία, ενώ αναφέρθηκε και στη στιγμή που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να απεξαρτηθεί. Ο ηθοποιός περιέγραψε τη διαδρομή του από την εξάρτηση μέχρι την απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής, επισημαίνοντας τις «παγίδες» που προσπέρασε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ανέφερε αρχικά για την εμπλοκή του με τις ουσίες: «Έχω ιστορία με καταχρήσεις, έβρισκα διεξόδους έτσι. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είχε ανάγκη από στήριξη και ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν πάει καλά, αλλά σκέφτηκα και άλλα πράγματα, ότι μουδιάζω, τι ψάχνω… Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό. Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου».

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης πως το γεγονός ότι διατηρούσε έναν φαινομενικά λειτουργικό τρόπο ζωής καθιστούσε πιο δύσκολη την αναγνώριση του προβλήματος. «Πάντοτε ήμουν δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλά χρήστης. Ήθελα να κάνω κεφάλι και αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση. Αυτό πάει και κάπου βαθύτερα, για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», σημείωσε κλείνοντας.

