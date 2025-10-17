Έλενα Χριστοπούλου: Οι γυναίκες πολλές φορές «τρώνε» η μία την άλλη, είμαι μαζί με αυτούς που κάνουν αυτά τα σχόλια

Υπάρχουν εκπομπές που έχουν έναν παρουσιαστή, ο οποίος έχει τον ρόλο του και καλά κάνει. Εμείς είμαστε όλες μαζί και προφανώς θα δούμε και πώς θα γίνει. Μπορεί και μία να έχει το ταλέντο να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνουν όλες αν μία έχει ταλέντο; Ή δύο από τις τέσσερις; Εγώ, ας πούμε, είμαι κουλή, δεν μπορώ να το κάνω», συμπλήρωσε.

Την άποψη ότι πολλές φορές οι γυναίκες αντί να στηρίζουν η μία την άλλη, ενεργούν με στόχο την υπονόμευση εξέφρασε η Έλενα Χριστοπούλου Η booker προχώρησε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση με αφορμή τα σχόλια που γίνονται για το αν εκείνη, η Σοφία Μουτίδου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη θα καταφέρουν να συνυπάρξουν αρμονικά στην εκπομπή «The View» στην οποία θα συμμετέχουν. Όπως είπε όμως, είναι σίγουρη ότι στην περίπτωσή τους όλα θα κυλήσουν ομαλά.«Έχουν δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα. Οι γυναίκες, πολλές φορές, τρώνε η μία την άλλη κανονικά. Οπότε είμαι μαζί μ’ αυτούς που κάνουν αυτά τα σχόλια αλλά θέλω να πιστεύω ότι στη νέα εκπομπή είναι μια άλλη περίπτωση», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.«Είμαι σίγουρη γι’ αυτό γιατί, γνωρίζοντας και τις τρεις κυρίες, βλέπω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Ακόμα και όταν διαφωνούμε και τσακωνόμαστε, θα είναι για κάτι καλό.Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Έλενα Χριστοπούλου εξήγησε ότι λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα που θα έχει η εκπομπή στην οποία θα συμμετέχει θα έχει τη δυνατότητα να δείξει τον πραγματικό της εαυτό, διατυπώνοντας τις απόψεις της για διάφορα ζητήματα.Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Στις προηγούμενες συμμετοχές μου είχα έναν ρόλο διαφορετικό, του κριτή, του επαγγέλματος που κάνω κτλ, κτλ. Εδώ τώρα, έχει ένα κοινωνικό πρόσημο η ιστορία και πρέπει να λέω τη γνώμη μου, και οφείλω να τη λέω, για διάφορα πράγματα. Θέλω να κάνω αυτό που κάνω με τους φίλους μου σε ένα τραπέζι. Δε με καταπίεζαν τηλεοπτικά στις προηγούμενες δουλειές μου, εγώ καταπιέζομαι, ήταν άλλος ο ρόλος μου».Αναφερομένη στη μέχρι τώρα τηλεοπτική της παρουσία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για τίποτα και ότι δεν οφείλει να λογοδοτήσει σε κανέναν για το αν δικαιούται μια θέση στην τηλεόραση. «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις, έχω περάσει σε όλες πραγματικά καταπληκτικά και είναι μεγάλα μαθήματα για εμένα όλο αυτό. Δεν τα έχω κάνει όλα, και δε θα σταματήσω ποτέ να κάνω καινούργια πράγματα. Είμαι 50 χρονών και θα συνεχίσω να κάνω ακριβώς ότι ονειρεύομαι και δε θα δώσω και λογαριασμό σε κανέναν», κατέληξε.