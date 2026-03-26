Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών στο Κορωπί: Πέταξαν ένα αεροβόλο, προσπάθησαν να ξεφύγουν αλλά συνελήφθησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί Ομάδα ΔΙΑΣ Καταδίωξη Αεροβόλο

Ο 18χρονος και ο 17χρονος συνελήφθησαν για απείθεια και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Καταδίωξη σημειώθηκε την Τετάρτη (25/3) στο Κορωπί όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ θέλησαν να ελέγξουν ένα δίκυκλο με δύο νεαρούς που δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 18.20 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στη μηχανή που εκείνη τη στιγμή κινούνταν επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Ο οδηγός δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας οι νεαροί απέρριψαν ένα αεροβόλο περίστροφο. Τελικά, στην οδό Αγίου Ιωάννου Θορικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δύο αναβάτες και να τους συλλάβουν για απείθεια και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν ανήλικο 17 ετών.
