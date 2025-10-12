Cardi B για τα παιδιά της: Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω τη μέση μου για να καταλήξουν ένα τίποτα
Cardi B για τα παιδιά της: Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω τη μέση μου για να καταλήξουν ένα τίποτα
Θέλω να είναι πιο έξυπνα από μένα, τόνισε η 33χρονη ράπερ
Ενώ ετοιμάζεται να γίνει για τέταρτη φορά μητέρα, η Cardi B μίλησε για τις βλέψεις που έχει από τα παιδιά της, τονίζοντας ότι θέλει να αποδειχτούν πιο έξυπνα από εκείνη. Η 33χρονη ράπερ που έχει αποκτήσει δύο γιους και μια κόρη με τον πρώην σύζυγό της, Offset, και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον νυν σύντροφό της, Stefon Diggs, αποκάλυψε ποια θα ήταν για εκείνη η χειρότερη απογοήτευση ως γονέας.
«Μην είστε ρεμάλια. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την εμφάνιση, την ευφυΐα, το ταλέντο. Κάποιοι το έχουν πραγματικά. Αλλά δεν πάνε πουθενά επειδή είναι τεμπέληδες», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, δεν θέλει τα παιδιά της να επαναπαυτούν στη δική της κληρονομιά ή του πατέρα τους.
«Μην είστε απλώς, “ω, οι γονείς σου είναι αυτό κι εκείνο”», συνέχισε. «Όχι, να είσαι εαυτός σου, να γίνεις κάτι, κάτι για το οποίο θα μπορείς να είσαι περήφανος». Η Cardi B εξήγησε ότι θέλει τα παιδιά της να έχουν μόνο ανοδική πορεία, αλλά «δεν την νοιάζει καθόλου» τι δουλειά θα κάνουν.
«Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάω εγώ τη μέση μου για εσάς μόνο και μόνο για να καταλήξετε ένα τίποτα», δήλωσε μεταξύ άλλων. «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να κάνω και θέλω τα παιδιά μου να τα κάνουν. Θέλω να είστε εξυπνότεροι από μένα», συμπλήρωσε.
Για την Cardi B, το να βλέπει τη μητέρα της, την Κλάρα Αλμάνσαρ, να δουλεύει σκληρά ήταν πηγή έμπνευσης και θέλει να κάνει το ίδιο για τα τέσσερα παιδιά της. «Είναι σαν: “Η μαμά μου δούλευε κάθε μέρα, βλέπω τη μαμά μου να δουλεύει κάθε μέρα”», εξήγησε, αναφερόμενη σε όσα θα ήθελε να λένε τα παιδιά της για εκείνη.
«Να είσαι αυτό. Κάποια μέρα θα κάνεις κι εσύ παιδιά και θα θέλεις τα δικά σου να το λένε για σένα: ότι δούλευες σκληρά κάθε μέρα, ότι ό,τι απέκτησες το άξιζες», κατέληξε.
Cardi B expects her kids to make money moves, too.✨ Full story: https://t.co/28se2kVWZ9 pic.twitter.com/ckFezDPt8v— E! News (@enews) October 12, 2025
