ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Cardi B για τα παιδιά της: Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω τη μέση μου για να καταλήξουν ένα τίποτα
GALA
Cardi B Παιδιά

Cardi B για τα παιδιά της: Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω τη μέση μου για να καταλήξουν ένα τίποτα

Θέλω να είναι πιο έξυπνα από μένα, τόνισε η 33χρονη ράπερ

Cardi B για τα παιδιά της: Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω τη μέση μου για να καταλήξουν ένα τίποτα
Αναστασία Σταθά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώ ετοιμάζεται να γίνει για τέταρτη φορά μητέρα, η Cardi B μίλησε για τις βλέψεις που έχει από τα παιδιά της, τονίζοντας ότι θέλει να αποδειχτούν πιο έξυπνα από εκείνη. Η 33χρονη ράπερ που έχει αποκτήσει δύο γιους και μια κόρη με τον πρώην σύζυγό της, Offset, και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον νυν σύντροφό της, Stefon Diggs, αποκάλυψε ποια θα ήταν για εκείνη η χειρότερη απογοήτευση ως γονέας.

«Μην είστε ρεμάλια. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την εμφάνιση, την ευφυΐα, το ταλέντο. Κάποιοι το έχουν πραγματικά. Αλλά δεν πάνε πουθενά επειδή είναι τεμπέληδες», είπε χαρακτηριστικά Όπως εξήγησε, δεν θέλει τα παιδιά της να επαναπαυτούν στη δική της κληρονομιά ή του πατέρα τους.

«Μην είστε απλώς, “ω, οι γονείς σου είναι αυτό κι εκείνο”», συνέχισε. «Όχι, να είσαι εαυτός σου, να γίνεις κάτι, κάτι για το οποίο θα μπορείς να είσαι περήφανος». Η Cardi B εξήγησε ότι θέλει τα παιδιά της να έχουν μόνο ανοδική πορεία, αλλά «δεν την νοιάζει καθόλου» τι δουλειά θα κάνουν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάω εγώ τη μέση μου για εσάς μόνο και μόνο για να καταλήξετε ένα τίποτα», δήλωσε μεταξύ άλλων. «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να κάνω και θέλω τα παιδιά μου να τα κάνουν. Θέλω να είστε εξυπνότεροι από μένα», συμπλήρωσε.

Για την Cardi B, το να βλέπει τη μητέρα της, την Κλάρα Αλμάνσαρ, να δουλεύει σκληρά ήταν πηγή έμπνευσης και θέλει να κάνει το ίδιο για τα τέσσερα παιδιά της. «Είναι σαν: “Η μαμά μου δούλευε κάθε μέρα, βλέπω τη μαμά μου να δουλεύει κάθε μέρα”», εξήγησε, αναφερόμενη σε όσα θα ήθελε να λένε τα παιδιά της για εκείνη.

«Να είσαι αυτό. Κάποια μέρα θα κάνεις κι εσύ παιδιά και θα θέλεις τα δικά σου να το λένε για σένα: ότι δούλευες σκληρά κάθε μέρα, ότι ό,τι απέκτησες το άξιζες», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θλίψη για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία φωτογραφία

Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας

Ποιοι είναι οι 20 όμηροι που κρατά αιχμάλωτους η Χαμάς και πιστεύεται πως είναι ζωντανοί
Αναστασία Σταθά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης