Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: Έχω απίθανη σχέση μαζί του, δεν τα «χάσαμε» για να τα «βρούμε»
Βγήκαν κάτι περίεργα δημοσιεύματα, καμία σχέση, πρόσθεσε για την υποτιθέμενη παρεξήγηση ανάμεσά τους

Ιωάννα Μαρίνου
Σχετικά με την υποτιθεμένη παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη τοποθετήθηκε ο Γιάννης Πλούταρχος, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα ανάμεσά τους. Οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανιστούν κανονικά μαζί σε νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σταμάτη Γονίδη να αποχωρεί από το σχήμα.

Ο Γιάννης Πλούταρχος υπογράμμισε την πολύ καλή σχέση που έχει με τον συνάδελφό του και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την επαγγελματική του πορεία, κάνοντας λόγο για έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές στη χώρα. 

«Είδα όλο αυτό που έγινε από την τηλεόραση. Με τον Σταμάτη έχω απίθανη σχέση, τον θεωρώ έναν από τους πιο κορυφαίους τραγουδιστές. Έχει πει τόσα τραγούδια, έχει δημιουργήσει ολόκληρη σχολή. Βγήκαν κάτι περίεργα δημοσιεύματα, καμία σχέση. Δεν “τα χάσαμε” για να “τα βρούμε”. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ξεκινάμε 7 Νοεμβρίου», διευκρίνισε ο Γιάννης Πλούταρχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Cosmoradio 95.1, με ένα απόσπασμα των δηλώσεών του να προβάλλεται στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

