Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρεξήγηση, θα μας δείτε μαζί
GALA
Γιάννης Πλούταρχος Σταμάτης Γονίδης

Ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον συνάδελφό του να ακυρώνει τις κοινές εμφανίσεις τους σε  νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Γεωργία Κοτζιά
Για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σταμάτη Γονίδη να αποχωρεί από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο ρωτήθηκε ο τελευταίος, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν υπήρξε παρεξήγηση ανάμεσά τους. Όπως δήλωσε ο τραγουδιστής σε δηλώσεις που έκανε, εκείνος και ο συνάδελφός του θα βρεθούν μαζί στην πίστα νυχτερινού κέντρου στην οδό Πειραιώς.

«Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη. Εννοείται ότι θα μας δείτε μαζί», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πλούταρχος στην κάμερα της εκπομπής «Το 'χούμε», το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο

Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό μέσα από ανακοίνωση του μαγαζιού ότι η συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη και του Γιάννη Πλούταρχου θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Στο κείμενο διευκρινιζόταν επίσης πως δεν είχε προκύψει κανένα πρόβλημα με τους δύο καλλιτέχνες και ότι οι σχέσεις τους ήταν και εξακολουθούν να είναι άριστες.  Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση: «Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

