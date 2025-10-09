Τζάστιν Μπίμπερ: H προσευχή της μητέρας του για εκείνον και η ειρωνική απάντησή του
Ο τραγουδιστής δεν έδειξε να έχει καλές σχέσεις πλέον, με τη μητέρα του

Πέννυ Λουπάκη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Διαμάχες φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η μητέρα του, Πόλι Μάλετ, όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο που απάντησε ο τραγουδιστής στην προσευχή που δημοσίευσε εκείνη στα social media, προκαλώντας αίσθηση στους θαυμαστές του. Δύο εβδομάδες πριν, η 50χρονη είχε κοινοποιήσει μια ανάρτηση συνοδευόμενη από ασπρόμαυρες φωτογραφίες του γιου της, εκφράζοντας την πίστη και τη στήριξή της στον 31χρονο σταρ που ετοιμάζει τη μεγάλη του μουσική επιστροφή.

«Είμαστε μαζί σου και προσευχόμαστε πάντα για εσένα, Τζάστιν. Δηλώνω ελευθερία, δύναμη, καθαρότητα και ίαση για εσένα. Κάθε δεσμός φόβου, σύγχυσης και πόνου, να σπάσει στο όνομα του Ιησού», έγραφε, ζητώντας από το Άγιο Πνεύμα να τον περιβάλει με «αλήθεια, φως και προστασία».

μπιμπ_2

Ωστόσο, η απάντηση του Τζάστιν Μπίμπερ ήρθε καθυστερημένα και με σαρκαστική διάθεση: «Το μόνο από το οποίο χρειάζομαι ίαση είναι το μικρό μου δάχτυλο στο πόδι, που το στραμπούληξα παίζοντας πινγκ πονγκ». Το σχόλιο, που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως δημόσια απόρριψη της προσπάθειας της μητέρας του να του εκφράσει τη στοργή και την ανησυχία της.

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Τζάστιν Μπίμπερ προσπαθεί να επανεμφανιστεί στη μουσική σκηνή, ύστερα από μια δύσκολη φάση ψυχολογικών και σωματικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το σύνδρομο Ramsay Hunt που του προκάλεσε μερική παράλυση στο πρόσωπο το 2022.

Μετά την ανάρτηση, ο τραγουδιστής εθεάθη σε αγώνα futsal στο Λος Άντζελες, να καπνίζει, να πίνει μπύρα και να διασκεδάζει με φίλους, δείχνοντας να αγνοεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη μητέρα του.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

