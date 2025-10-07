Ρίτσαρντς για Φάιπερς: Με έκανε να φοβάμαι, συχνά απειλούσε πως θα με πετάξει από το παράθυρο
Ντενίζ Ρίτσαρντς Άαρον Φάιπερς

Με έκανε να νιώθω εκτεθειμένη και λυπημένη, με τρόμαζε, είπε η ηθοποιός στην κατάθεσή της στο δικαστήριο κατά του πρώην συζύγου της

Αναστασία Σταθά
Κατά του πρώην συζύγου της κατέθεσε στο δικαστήριο η Ντενίζ Ρίτσαρντς, υποστηρίζοντας ότι ο Άαρον Φάιπερς την έκανε να φοβάται, ότι την τρόμαζε και ότι απειλούσε επανειλημμένως πως θα τη σκοτώσει.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το πρώην ζευγάρι παρευρέθηκε σε ακροαματική διαδικασία σχετικά με την προσωρινή περιοριστική εντολή που είχε εξασφαλίσει η Ρίτσαρντς τον περασμένο Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η 54χρονη ηθοποιός λύγισε, καθώς περιέγραφε τα περιστατικά κακοποίησης που, όπως υποστήριξε, όσο διήρκησε ο γάμος τους.

Η Ρίτσαρντς κατηγόρησε τον Φάιπερς λέγοντας: «Συχνά απειλούσε πως θα με πετάξει από τα παράθυρα ή από τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων. Παραλίγο να με σκοτώσει τόσες πολλές φορές». Παράλληλα, θυμήθηκε τη στιγμή που του ζήτησε να φύγει από το κοινό σπίτι τους. «Θύμωσε πάρα πολύ και έγινε επιθετικός, με πλησίασε πολύ», είπε η Ρίτσαρντς. «Είχα μόλις αναρρώσει από ένα λίφτινγκ και είχα ακόμη ράμματα πίσω από τα αυτιά μου, ήμουν εξαιρετικά ευάλωτη».

Η ίδια ανέφερε πως εκείνος «έφτασε σε απόσταση εκατοστών από το πρόσωπό μου, με άρπαξε από τα χέρια και μου φώναζε, αποκαλώντας με “άπιστη πόρνη”, “ψεύτρα σκύλα” και άλλα». Αισθανόμενη «πολύ ευάλωτη και με έντονο πόνο», του πρότεινε να μείνει στο παλιό τους σπίτι, όπου τότε ζούσε η οικογένειά του. Εκείνο το βράδυ, η ίδια έφυγε και κοιμήθηκε στον καναπέ του γραφείου της.

«Ήταν συναισθηματικά δύσκολο να το καταλάβω», είπε. «Ειδικά γνωρίζοντας τη δουλειά του, στον χώρο της ευεξίας, θα νόμιζε κανείς ότι καταλαβαίνει πόσο αυτό με επηρεάζει. Με έκανε να φοβάμαι, να νιώθω εκτεθειμένη και λυπημένη. Με τρόμαζε. Είναι πολύ μεγαλόσωμος, εγώ είμαι πολύ πιο μικροκαμωμένη».

Η Ρίτσαρντς κατέθεσε πως στις 5 Ιουλίου ο Φάιπερς μπήκε μαζί με τον πατέρα του στο δωμάτιο όπου κοιμόταν και την απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της. Υποστήριξε επίσης ότι τη χτύπησε πίσω από το αριστερό αυτί της. «Φορούσα καπέλο μπέιζμπολ. Με χτύπησε και μου το πέταξε απότομα. Είχα ακόμη ράμματα πίσω από το αυτί... προκλήθηκε αιμορραγία και έντονος πόνος», περιέγραψε.

Η ηθοποιός του είπε ότι την είχε πονέσει, αλλά, όπως κατέθεσε, εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας: «Δεν σε άγγιξα», και έφυγε με τον πατέρα του. Η Ρίτσαρντς υποστήριξε επίσης ότι ο Φάιπερς την απείλησε φεύγοντας. «Κάτι πολύ επικίνδυνο θα σου συμβεί. Θα εξαφανιστείς», φέρεται να της είχε πει.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής, υποστήριξε ότι εκείνος επέστρεψε για να πάρει το λάπτοπ του και την άρπαξε από τα χέρια, σπρώχνοντάς τη στις σκάλες, παίρνοντας τελικά και την τσάντα και τις πιστωτικές της κάρτες.

Άλλα περιστατικά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες. Τον Απρίλιο, σε ξενοδοχείο του Σικάγο, ο Φάιπερς φέρεται να την άρπαξε και να την έσπρωξε στο πάτωμα, ενώ τη χτυπούσε στο πρόσωπο.

Έναν μήνα αργότερα, μετά από επεμβάσεις που είχε κάνει στο στήθος και την κοιλιά, υποστήριξε ότι εκείνος έγινε βίαιος όταν βρήκε μηνύματα στο κινητό της: «Με έβαλε να καθίσω στην τουαλέτα, έτρεμα, κρατούσα το τηλέφωνο και φώναζε “δώσε μου το γα.....νο τηλέφωνό σου”». Η ίδια κατέθεσε ότι τη χτύπησε, προκαλώντας ζημιά στη χειρουργική παροχέτευση, ενώ εκείνος απάντησε: «Δεν σε χτύπησα, θέλω απλώς το τηλέφωνό σου».
Σε έγγραφο που είχε καταθέσει τον Ιούλιο, η Ρίτσαρντς ισχυρίστηκε: «Με χαστούκιζε στο πρόσωπο, με χτυπούσε στο κεφάλι, με χτυπούσε στο μπάνιο, με απειλούσε πως θα με σκοτώσει, με κρατούσε κάτω με το γόνατό του στην πλάτη μου, μέχρι που ικέτευα να σταματήσει για να μη με σκοτώσει». Η Ρίτσαρντς κατέθεσε επίσης ότι εκείνος «συχνά απειλούσε να μου “σπάσει το σαγόνι”, μετά έκλαιγε και υποσχόταν ότι θα ζητήσει βοήθεια — κάτι που ποτέ δεν έκανε».

Η ηθοποιός εξασφάλισε την προσωρινή περιοριστική εντολή στις 16 Ιουλίου, 11 ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου του Φάιπερς για «αγεφύρωτες διαφορές». Σε δική του κατάθεση στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Φάιπερς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι εκείνη του «επιτέθηκε και τον παρενοχλούσε πολλές φορές». Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία από το κινητό του, που έδειχναν δεκάδες αναπάντητες κλήσεις από τη Ρίτσαρντς μετά την έκδοση της διαταγής.

«Δεν την έχω κακοποιήσει και δεν πρόκειται να την κακοποιήσω», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τον καλεί και του στέλνει μηνύματα συνεχώς, μέσω φίλων και συγγενών, γεγονός που «αποδεικνύει πως δεν με φοβάται και πως εκείνη είναι η επιθετική».

