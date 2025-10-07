Ρίτσαρντς για Φάιπερς: Με έκανε να φοβάμαι, συχνά απειλούσε πως θα με πετάξει από το παράθυρο

«Δεν σε χτύπησα, θέλω απλώς το τηλέφωνό σου».



Άλλα περιστατικά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες. Τον Απρίλιο, σε ξενοδοχείο του Σικάγο, ο Φάιπερς φέρεται να την άρπαξε και να την έσπρωξε στο πάτωμα, ενώ τη χτυπούσε στο πρόσωπο.Έναν μήνα αργότερα, μετά από επεμβάσεις που είχε κάνει στο στήθος και την κοιλιά, υποστήριξε ότι εκείνος έγινε βίαιος όταν βρήκε μηνύματα στο κινητό της: «Με έβαλε να καθίσω στην τουαλέτα, έτρεμα, κρατούσα το τηλέφωνο και φώναζε “δώσε μου το γα.....νο τηλέφωνό σου”». Η ίδια κατέθεσε ότι τη χτύπησε, προκαλώντας ζημιά στη χειρουργική παροχέτευση, ενώ εκείνος απάντησε:Σε έγγραφο που είχε καταθέσει τον Ιούλιο, η Ρίτσαρντς ισχυρίστηκε: «Με χαστούκιζε στο πρόσωπο, με χτυπούσε στο κεφάλι, με χτυπούσε στο μπάνιο, με απειλούσε πως θα με σκοτώσει, με κρατούσε κάτω με το γόνατό του στην πλάτη μου, μέχρι που ικέτευα να σταματήσει για να μη με σκοτώσει». Η Ρίτσαρντς κατέθεσε επίσης ότι εκείνος «συχνά απειλούσε να μου “σπάσει το σαγόνι”, μετά έκλαιγε και υποσχόταν ότι θα ζητήσει βοήθεια — κάτι που ποτέ δεν έκανε».Η ηθοποιός εξασφάλισε την προσωρινή περιοριστική εντολή στις 16 Ιουλίου, 11 ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου του Φάιπερς για «αγεφύρωτες διαφορές». Σε δική του κατάθεση στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Φάιπερς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι εκείνη του «επιτέθηκε και τον παρενοχλούσε πολλές φορές». Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία από το κινητό του, που έδειχναν δεκάδες αναπάντητες κλήσεις από τη Ρίτσαρντς μετά την έκδοση της διαταγής.«Δεν την έχω κακοποιήσει και δεν πρόκειται να την κακοποιήσω», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τον καλεί και του στέλνει μηνύματα συνεχώς, μέσω φίλων και συγγενών, γεγονός που «αποδεικνύει πως δεν με φοβάται και πως εκείνη είναι η επιθετική».