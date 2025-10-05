Ρίτα Όρα: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της με διάφανο φόρεμα σε πάρτι στο Παρίσι
GALA
Ρίτα Όρα Παρίσι εμφάνιση

Ρίτα Όρα: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της με διάφανο φόρεμα σε πάρτι στο Παρίσι

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα τολμηρό look για το πάρτι του Έντουαρντ Ένινφουλ, όπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και οι Σίνθια Ερίβο και Ντέμι Λοβάτο

Ρίτα Όρα: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της με διάφανο φόρεμα σε πάρτι στο Παρίσι
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Όλα τα βλέμματα έκλεψε η Ρίτα Όρα στο πάρτι του Έντουαρντ Ένινφουλ στο Παρίσι, επιλέγοντας ένα διάφανο μαύρο φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία και αποκάλυπτε τα ασημί εσώρουχά της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια εμφανίστηκε στο πάρτι του πρώην αρχισυντάκτη της Vogue, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα. Η Όρα συνδύασε το τολμηρό της look με ασημί πέδιλα με στρας και ένα μαύρο τσαντάκι, ενώ ολοκλήρωσε το look με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της


Καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Le Grand Café για το πάρτι του περιοδικού EE72, η Ρίτα Όρα σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με τη Σίνθια Ερίβο. Ανάμεσα στις διάσημες παρουσίες ήταν και το μοντέλο Σανίνα Σέικ, το οποίο έβαλε ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και μεταλλικές λεπτομέρειες, καθώς και η Ντέμι Λοβάτο, που εμφανίστηκε με ένα κοντό σακάκι με αντίστοιχη φούστα και κόκκινη τσάντα.

Ο Έντουαρντ Ένινφουλ, πρώην αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue παρουσίασε το νέο του έντυπο EE72, μια έκδοση αξίας 20 δολαρίων, με τη στήριξη προσωπικοτήτων όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο 53χρονος Βρετανο-Γκανέζος δημοσιογράφος υπήρξε επί χρόνια ο άνθρωπος που πολλοί θεωρούσαν διάδοχο της Άννα Γουίντουρ.

Φωτογραφία άρθρου: AFP

Ειδήσεις σήμερα:

«Ή τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς

Πόσο δίκαιες ήταν οι ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα;

Ρία Ελληνίδου στο protothema: Θέλω να είμαι μια καλή φωνή που τα τραγούδια της θα μείνουν
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης