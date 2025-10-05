Ρίτα Όρα: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της με διάφανο φόρεμα σε πάρτι στο Παρίσι
Ρίτα Όρα: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της με διάφανο φόρεμα σε πάρτι στο Παρίσι
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα τολμηρό look για το πάρτι του Έντουαρντ Ένινφουλ, όπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και οι Σίνθια Ερίβο και Ντέμι Λοβάτο
Όλα τα βλέμματα έκλεψε η Ρίτα Όρα στο πάρτι του Έντουαρντ Ένινφουλ στο Παρίσι, επιλέγοντας ένα διάφανο μαύρο φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία και αποκάλυπτε τα ασημί εσώρουχά της.
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια εμφανίστηκε στο πάρτι του πρώην αρχισυντάκτη της Vogue, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα. Η Όρα συνδύασε το τολμηρό της look με ασημί πέδιλα με στρας και ένα μαύρο τσαντάκι, ενώ ολοκλήρωσε το look με μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Le Grand Café για το πάρτι του περιοδικού EE72, η Ρίτα Όρα σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με τη Σίνθια Ερίβο. Ανάμεσα στις διάσημες παρουσίες ήταν και το μοντέλο Σανίνα Σέικ, το οποίο έβαλε ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και μεταλλικές λεπτομέρειες, καθώς και η Ντέμι Λοβάτο, που εμφανίστηκε με ένα κοντό σακάκι με αντίστοιχη φούστα και κόκκινη τσάντα.
Ο Έντουαρντ Ένινφουλ, πρώην αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue παρουσίασε το νέο του έντυπο EE72, μια έκδοση αξίας 20 δολαρίων, με τη στήριξη προσωπικοτήτων όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο 53χρονος Βρετανο-Γκανέζος δημοσιογράφος υπήρξε επί χρόνια ο άνθρωπος που πολλοί θεωρούσαν διάδοχο της Άννα Γουίντουρ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια εμφανίστηκε στο πάρτι του πρώην αρχισυντάκτη της Vogue, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα. Η Όρα συνδύασε το τολμηρό της look με ασημί πέδιλα με στρας και ένα μαύρο τσαντάκι, ενώ ολοκλήρωσε το look με μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Rita Ora flashes her silver underwear in a racy sheer dress at The Grand Palais party during PFW https://t.co/MF8PqKNkxb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 4, 2025
Καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Le Grand Café για το πάρτι του περιοδικού EE72, η Ρίτα Όρα σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με τη Σίνθια Ερίβο. Ανάμεσα στις διάσημες παρουσίες ήταν και το μοντέλο Σανίνα Σέικ, το οποίο έβαλε ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και μεταλλικές λεπτομέρειες, καθώς και η Ντέμι Λοβάτο, που εμφανίστηκε με ένα κοντό σακάκι με αντίστοιχη φούστα και κόκκινη τσάντα.
Ο Έντουαρντ Ένινφουλ, πρώην αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue παρουσίασε το νέο του έντυπο EE72, μια έκδοση αξίας 20 δολαρίων, με τη στήριξη προσωπικοτήτων όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο 53χρονος Βρετανο-Γκανέζος δημοσιογράφος υπήρξε επί χρόνια ο άνθρωπος που πολλοί θεωρούσαν διάδοχο της Άννα Γουίντουρ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ειδήσεις σήμερα:
«Ή τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς
Πόσο δίκαιες ήταν οι ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα;
Ρία Ελληνίδου στο protothema: Θέλω να είμαι μια καλή φωνή που τα τραγούδια της θα μείνουν
«Ή τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς
Πόσο δίκαιες ήταν οι ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα;
Ρία Ελληνίδου στο protothema: Θέλω να είμαι μια καλή φωνή που τα τραγούδια της θα μείνουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα