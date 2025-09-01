Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με κόκκινο μπικίνι κάτω από το ντους
«Αντίο καλοκαίρι, ήσουν το καλύτερο μέχρι σήμερα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram
Σε διάθεση αποχαιρετισμού του φετινού καλοκαιριού βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια, όμως, επέλεξε να πει «αντίο» στο καλοκαίρι με έναν εντυπωσιακό τρόπο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και έκανε ένα ντους δίπλα στη θάλασσα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
