Τζορτζ Κλούνεϊ: Πηγαίνω κάθε πρωί τα παιδιά μου στο σχολείο, ζω μία κανονικότητα
Ο ηθοποιός μίλησε για την καθημερινή ρουτίνα με τα δίδυμα παιδιά του
Μια καθημερινή συνήθεια με τα παιδιά του περιέγραψε Τζορτζ Κλούνεϊ, αναφέροντας ότι διατηρεί μία αίσθηση «κανονικότητας» στη ζωή του οδηγώντας τα στο σχολείο κάθε πρωί.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για να προωθήσει τη νέα του ταινία «Jay Kelly» και μίλησε στην «Daily Mail» αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχω κανονικότητα. Ξέρετε, οδηγώ τα παιδιά μου στο σχολείο κάθε πρωί. Έχω κανονικότητα — εκτός από αυτό εδώ».
Ο Κλούνεϊ είναι πατέρας των δίδυμων Έλα και Αλεξάντερ, που γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2017, από τον γάμο με τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ.
Για τον ρόλο του ως πατέρας, ο ηθοποιός τόνισε ότι προσπαθεί να κρατά τα παιδιά του μακριά από τις παγίδες της δημοσιότητας. «Προσπαθώ να τα προστατεύσω από αυτήν την εμπειρία αυτή τη στιγμή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Έλα και ο Αλεξάντερ δεν έκαναν συχνές επισκέψεις στα γυρίσματα του «Jay Kelly»: «Δεν είμαι σίγουρος πώς θα το έβλεπαν. Δεν θέλω να πιστέψουν ότι ζούμε υπερβολικά ως καλομαθημένοι άνθρωποι».
Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ παντρεύτηκαν στη Βενετία το 2014 και σπάνια μιλούν δημόσια για τα παιδιά τους. Ωστόσο, τον Ιούνιο ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα δίδυμα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Τέιλορ Σουίφτ, ενώ δεν αναγνωρίζουν γνωστά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. «Θέλουν να δουν την Τέιλορ Σουίφτ», είπε στο «E! News», προσθέτοντας: «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι κι εκείνα να λένε “ποιος είναι αυτός;”. Δεν τους νοιάζει».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
George Clooney Reveals He Drives His Kids to School Every Morning: 'I Have Normalcy' https://t.co/dyjyENqm1i— People (@people) October 1, 2025
