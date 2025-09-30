Κάσι Βεντούρα για Diddy: Αν αφεθεί ελεύθερος, η πρώτη του πράξη θα είναι να με εκδικηθεί
Εξακολουθώ να φοβάμαι πολύ για το τι είναι ικανός να κάνει, δήλωσε η πρώην σύντροφος του ράπερ λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του
Η Κάσι Βεντούρα μοιράστηκε τον φόβο της ότι Diddy θα στραφεί εναντίον της, μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη επιστολή που κατέθεσε λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του.
Ο 55χρονος ράπερ κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά προσώπων για ανήθικους σκοπούς, ενώ αθωώθηκε ως προς τις κατηγορίες για sex trafficking και εγκληματική οργάνωση.
Η πρώην σύντροφος του ράπερ που κατέθεσε στη δίκη του ζήτησε από τον αρμόδιο δικαστή να επιβάλει ποινή που να αντικατοπτρίζει «την πραγματικότητα των αποδείξεων και τη δική μου εμπειρία ως θύμα», σύμφωνα με τρισέλιδη δήλωση της σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και την οποία εξασφάλισε το Page Six.
«Συνεχίζω να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και εξακολουθώ να χρειάζομαι ψυχολογική φροντίδα για να αντεπεξέλθω σε όσα βίωσα στο παρελθόν μου», έγραψε, αναφερόμενη στην κακοποίηση που υποστηρίζει ότι υπέστη στη διάρκεια της 11ετούς σχέσης της με τον Diddy.
«Η ανησυχία μου ότι ο Σον Κομπς ή οι συνεργάτες του θα στραφούν εναντίον μου και εναντίον της οικογένειάς μου. Στην πραγματικότητα μετακόμισα με την οικογένειά μου εκτός Νέας Υόρκης και κρατώ όσο πιο ιδιωτική και αθόρυβη στάση μπορώ, επειδή φοβάμαι τόσο πολύ ότι αν αφεθεί ελεύθερος, οι πρώτες του πράξεις θα είναι η άμεση εκδίκηση εναντίον μου και εναντίον όσων μίλησαν για την κακοποιητική του συμπεριφορά του στη δίκη», πρόσθεσε η Βεντούρα.
«Όσο κι αν έχω σημειώσει πρόοδο στην ανάρρωση από την κακοποίηση που υπέστην, εξακολουθώ να φοβάμαι πολύ για το τι είναι ικανός να κάνει και για το μίσος που αναμφίβολα τρέφει προς εμένα επειδή είχα το θάρρος να πω την αλήθεια».
Στην επιστολή, η39χρονη τραγουδίστρια του περιέγραψε τη φερόμενη κακοποίηση και τις σεξουαλικές πράξεις στις οποίες φέρεται να την εξανάγκασε ο Diddy στη διάρκεια της σχέσης τους. «Στα σχεδόν έντεκα χρόνια που ήμασταν μαζί, με χτυπούσε, με γρονθοκοπούσε, μου πατούσε το πρόσωπο, μου τραβούσε τα μαλλιά και με πετούσε στο πάτωμα και στον τοίχο», ισχυρίστηκε.
«Οι ένορκοι είδαν φωτογραφίες με μώλωπες στην πλάτη μου από τις κλωτσιές του Κομπς και είδαν το βαθύ κόψιμο πάνω από το μάτι μου που προκάλεσε όταν με χτύπησε», συνέχισε η Βεντούρα.
«Όλη η αίθουσα του δικαστηρίου παρακολούθησε βίντεο με τον Κομπς να με κλωτσά και να με χτυπά, ενώ προσπαθούσα να ξεφύγω από ένα “freak off πάρτι” το 2016. Ο κόσμος είδε το υλικό δεκάδες φορές, βλέποντάς με να εκτοξεύομαι στο πάτωμα, τα χέρια μου να καλύπτουν το κεφάλι μου, κουλουριασμένη σε εμβρυακή στάση για να προστατευτώ από τα χειρότερα χτυπήματα».
Η Βεντούρα δήλωσε ότι κατέφευγε σε ναρκωτικά για να «αντέξει τις τρομακτικές σεξουαλικές πράξεις που απαιτούσε και να μουδιάσει από τον σωματικό πόνο και την ψυχική αναστάτωση που βίωνε συνεχώς».
«Ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης στη δίκη υπέδειξαν ότι ο χρόνος μου με τον Κομπς ήταν σαν ένα “μεγάλο σύγχρονο ερωτικό ειδύλλιο”, τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», έγραψε. «Τίποτα σε αυτή την ιστορία δεν είναι μεγάλο, σύγχρονο ή γεμάτο αγάπη — ήταν μια δεκαετία τρόμου στη ζωή μου, σημαδεμένη από κακοποίηση, βία, εξαναγκασμένο σεξ και εξευτελισμό».
Η Βεντούρα δήλωσε ότι έφτασε στο σημείο να έχει αυτοκτονικές σκέψεις λόγω του «ανυπέρβλητου τραύματος» που, όπως ισχυρίζεται, υπέστη με τον Κομπς. Ωστόσο, χάρη στην «παρέμβαση της οικογένειας» και την ψυχοθεραπεία, κατάφερε να «αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί και να αντέξει τις τρομακτικές αναμνήσεις σεξουαλικής και ψυχικής κακοποίησης που βίωσα για σχεδόν δέκα χρόνια».
Η επιστολή της ολοκληρώνεται με την έκκληση στον δικαστή να επιβάλει ποινή που να «λαμβάνει υπόψη τις πολλές ζωές που ο Κομπς έχει καταστρέψει με την κακοποίηση και τον έλεγχό του».
Η Βεντούρα ήταν μία από τους μάρτυρες που κατέθεσαν στη δίκη, ισχυριζόμενη ότι βιάστηκε και κακοποιήθηκε από τον ράπερ. Σε ένα μέρος της κατάθεσής της ανέφερε ότι ο Combs την εξανάγκασε να δεχτεί σεξουαλικά εξευτελιστική πράξη από άνδρα συνοδό σε ένα από τα λεγόμενα «Freak-Off» πάρτι που διοργάνωνε ο ράπερ.
Cassie Ventura shares fears Sean 'Diddy' Combs will come after her in emotional letter ahead of sentencing https://t.co/yVyFW42ZhS pic.twitter.com/BzXOyqntzo— Page Six (@PageSix) September 30, 2025
