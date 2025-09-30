Κάσι Βεντούρα για Diddy: Αν αφεθεί ελεύθερος, η πρώτη του πράξη θα είναι να με εκδικηθεί

Εξακολουθώ να φοβάμαι πολύ για το τι είναι ικανός να κάνει, δήλωσε η πρώην σύντροφος του ράπερ λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του