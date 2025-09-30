H Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε πως το χρυσό φόρεμα που φόρεσε στο «Kiss of the Spider Woman» ζύγιζε 50 κιλά
Ήταν τόσο βαρύ, όταν με σήκωναν και προσπαθούσα να κουνήσω το πόδι μου, ήταν εφιάλτης, δήλωσε η Λατίνα σταρ
Για την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Kiss of the Spider Woman», όπου και πρωταγωνιστεί, μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η ηθοποιός στο πλαίσιο του ρόλου της, συνεργάστηκε με τη βραβευμένη ενδυματολόγο Κολίν Άτγουντ, η οποία έχει υπογράψει εντυπωσιακές δημιουργίες για παραγωγές όπως το «Wednesday» και το «Beetlejuice Beetlejuice».
Η Λατίνα σταρ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη συμβολή της Κολίν Άτγουντ, δηλώνοντας: «Με βοήθησε να δώσω ζωή στον χαρακτήρα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία». Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ συγκεκριμένη για κάθε στιγμή στην ταινία… Όταν ήταν τόσο συγκεκριμένη, με έβαζε κατευθείαν σε μια ιδέα, αντί να προσπαθώ εγώ να τη βρω».
Η διάσημη σταρ ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το εμβληματικό πλέον χρυσό φόρεμα της ταινίας, το οποίο όμως δεν ήταν καθόλου πρακτικό. «Το χρυσό φόρεμα ζύγιζε 50 κιλά», αποκάλυψε, περιγράφοντας: «Ήταν τόσο βαρύ. Όταν με σήκωναν και προσπαθούσα να κουνήσω το πόδι μου και να κάνω τη στάση, ήταν εφιάλτης». Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθεια: «Δούλεψε. Ο τρόπος που κινιόταν το φόρεμα και οι γραμμές του… Η Κολίν Άτγουντ είναι πραγματικά δασκάλα σε αυτό, ήταν τέλειο. Το βλέπαμε στο μόνιτορ κι έλεγα "ούτε καν είχα συνειδητοποιήσει πόσο καλό θα ήταν το κοστούμι"».
Ωστόσο, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι η μόνη που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με βαριά ενδυματολογικά σύνολα. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η μπλούζα Givenchy που φόρεσε η Τζένα Ορτέγκα στα Emmy ζύγιζε 20-30 κιλά. Αντίστοιχα, η Ριάνα είχε φορέσει κάπα Guo Pei 55 κιλών στο Met Gala του 2015, ενώ η Γκλεν Κλόουζ εμφανίστηκε στα Όσκαρ του 2019 με τουαλέτα Carolina Herrera που ζύγιζε 42 κιλά.
Jennifer Lopez discussed the cultural and societal importance of Oscar winner Bill Condon‘s upcoming take on 'Kiss of the Spider Woman'.— Deadline (@DEADLINE) September 30, 2025
“It is a love letter, in a way, to the Latin community and to the queer community, this movie,” she explained https://t.co/BlxjDI5YQ6
