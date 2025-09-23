Τέιλορ Σουίφτ: Συνελήφθη άνδρας που βρέθηκε στο σπίτι του Τράβις Κέλσι για να της παραδώσει δικαστικά έγγραφα
Τέιλορ Σουίφτ: Συνελήφθη άνδρας που βρέθηκε στο σπίτι του Τράβις Κέλσι για να της παραδώσει δικαστικά έγγραφα
Τα έγγραφα αφορούσαν τη δίκη ανάμεσα στον Τζάστιν Μπαλντόνι και την Μπλέικ Λάιβλι
Ένας άνδρας που προσπάθησε να επιδώσει κλήση στην Τέιλορ Σουίφτ εκ μέρους της νομικής ομάδας του Τζάστιν Μπαλντόνι προκειμένου να καταθέσει στο δικαστήριο, συνελήφθη στο σπίτι του Τράβις Κέλσι, όπως ανέφεραν ξένα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο που απέκτησε πρώτο το Star, ο Τζάστιν Λι Φίσερ εντοπίστηκε στην ιδιωτική περιφραγμένη κατοικία του Τράβις Κέλσι στο Κάνσας στις 15 Σεπτεμβρίου γύρω στις 2 π.μ.
Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι πρώην αστυνομικός και νυν ιδιωτικός ντετέκτιβ, κατηγορήθηκε για παράνομη είσοδο σε ιδιωτική κατοικία. Ορίστηκε να εμφανιστεί ξανά στο Δημοτικό Δικαστήριο του Λίουουντ στις 15 Οκτωβρίου. «Θα χαρώ να μιλήσω γι’ αυτό όταν λυθεί η υπόθεση», δήλωσε ο Τζάστιν Λι Φίσερ στο Star για το περιστατικό. «Δεν έπαθα τίποτα άλλο πέρα από τη σύλληψή μου για την εκτέλεση της δουλειάς μου και ενδεχομένως να χάσω την άδεια μου ως ιδιωτικός ντετέκτιβ», εξήγησε.
Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι υπέβαλε επιστολή υποστηρίζοντας ότι η Τέιλορ Σουίφτ «συμφώνησε» να καταθέσει τον Οκτώβριο μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl». Η νομική ομάδα της τραγουδίστριας, ωστόσο, διέψευσε ότι συμφώνησε σε κατάθεση στη δικαστική υπόθεση κατά της Μπλέικ Λάιβλι.
«Από την έναρξη της υπόθεσης, έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η πελάτισσά μου δεν έχει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη δίκη», ανέφερε η επιστολή της Σουίφτ στις 12 Σεπτεμβρίου. «Η πελάτισσά μου δεν συμφώνησε σε κατάθεση, αλλά εάν εξαναγκαστεί, μπορούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα της κατά την εβδομάδα της 20ης Οκτωβρίου, αν επιλυθούν οι διαφορές των δύο πλευρών».
Η νομική διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός κατηγόρησε τον συνάδελφό της για σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και κακόβουλη καμπάνια δυσφήμισης. Η Μπλέικ Λάιβλι υπέβαλε αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, ο οποίος την αντέκρουσε και υπέβαλε με τη σειρά του και ο ίδιος αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο.
Η ομάδα της Τέιλορ Σουίφτ τόνισε ότι η τραγουδίστρια δεν είχε καμία συμμετοχή στη δημιουργία της ταινίας «It Ends With Us» και η μοναδική της σύνδεση ήταν η παραχώρηση ενός τραγουδιού, του «My Tears Ricochet». Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η κλήση για κατάθεση με το όνομα της Σουίφτ φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για να τραβήξει η υπόθεση το ενδιαφέρον το κοινού και όχι λόγω των πραγματικών γεγονότων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Man Trying to Serve Taylor Swift in Baldoni Lawsuit Arrested at Travis Kelce’s Home | Click to read more 👇 https://t.co/pttbPGG3ih pic.twitter.com/VgVTLQlpUT— TMZ Sports (@TMZ_Sports) September 22, 2025
