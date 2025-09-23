Diddy: Οι δικηγόροι του ζητούν την αποφυλάκισή του - «Ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην οικογένειά του»
Έχει εκτίσει πάνω από έναν χρόνο, μία ποινή που δεν θα ξεπερνά τους 14 μήνες είναι «δίκαιη τιμωρία», υποστήριξαν
Με την ποινή του να αναμένεται να ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του Diddy ζήτησαν την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας πως είναι πλέον καιρός να επιστρέψει στην οικογένειά του και να αφοσιωθεί στη θεραπεία του. Τον περασμένο Ιούλιο ο ράπερ κρίθηκε ένοχος για μεταφορά προσώπων για ανήθικους σκοπούς.
Σύμφωνα με το υπόμνημα για την ποινή, έγγραφο που κατατίθεται πριν την ανακοίνωσή της, η νομική ομάδα του ράπερ υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που ο Κομπς αθωώθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking, η υπόθεσή του δικαιολογεί ελαφρύτερη ποινή από την κάθειρξη άνω των επτά ετών που προτείνει η υπηρεσία αναστολών (υπηρεσία που εκπονεί αναφορές προς τους δικαστές πριν την ανακοίνωση των ποινών).
«Τα τελευταία δύο χρόνια, η καριέρα και η φήμη του κ. Κομπς έχουν καταστραφεί», αναφέρεται στο έγγραφο που επικαλείται το Page Six. «Έχει εκτίσει πάνω από έναν χρόνο σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της Αμερικής — κι όμως αξιοποίησε στο έπακρο αυτή την τιμωρία. Ήρθε η ώρα ο κ. Κομπς να επιστρέψει στην οικογένειά του, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο γίνεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy ράπερ, βρισκόταν σε συνεχή επιτήρηση, είχε περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό, χωρίς επαρκή υγιεινή και κατάλληλη τροφή.
«Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, ο χρόνος που εξέτισε ο κ. Κομπς υπήρξε ήδη σημαντικά πιο τιμωρητικός από τον μέσο χρόνο που εκτίουν άλλοι καταδικασθέντες βάσει του Mann Act ( νόμου που απαγορεύει τη διακίνηση ατόμων για ανήθικους σκοπούς), και μία ποινή που δεν θα ξεπερνά τους 14 μήνες είναι“δίκαιη τιμωρία”», αναφέρει το υπόμνημα.
Οι δικηγόροι του πρόσθεσαν ότι η συμπεριφορά του πελάτη τους έχει «βελτιωθεί αισθητά» κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Στο υπόμνημα συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 75 επιστολές υποστήριξης από συγγενείς και φίλους, μεταξύ αυτών της μητέρας του, των έξι μεγαλύτερων παιδιών του και της πρώην συντρόφου του Caresha «Yung Miami» Brownlee.
Sean ‘Diddy’ Combs pushes for near-immediate release ahead of sentencing https://t.co/dK5bUG2dMo pic.twitter.com/VQXLI2bJZb— Page Six (@PageSix) September 23, 2025
