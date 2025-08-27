Diddy: Δικαστική νίκη για τον μουσικό παραγωγό - Απορρίφθηκε αγωγή εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση
Diddy: Δικαστική νίκη για τον μουσικό παραγωγό - Απορρίφθηκε αγωγή εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση

Η υπόθεση είχε κατατεθεί το 2023 για περιστατικό του 2015, αλλά η παραγραφή των πέντε ετών καθιστά την αγωγή άκυρη

Μία δικαστική «νίκη» σε επίπεδο αστικού δικαίου πέτυχε ο Diddy, ενώ παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της ποινής του στην ομοσπονδιακή δίκη του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ένας άνδρας.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ο μουσικός παραγωγός τον νάρκωσε και τον κακοποίησε σε νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες το 2015. Η υπόθεση είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο, με τον ενάγοντα, έναν τότε 23χρονο ανερχόμενο καλλιτέχνη, να υποστηρίζει πως έπεσε αναίσθητος μετά από ποτό που του πρόσφεραν και ξύπνησε ενώ δεχόταν «ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή» από τον Diddy.


Επιπλέον, ισχυριζόταν ότι ο επιχειρηματίας τον απείλησε πως θα καταστρέψει την καριέρα του εάν αντιδρούσε. Ωστόσο, η δικαστής έκρινε πως η αγωγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθώς η παραγραφή για τέτοιες υποθέσεις στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν πέντε χρόνια.

Παρά τον νέο νόμο του 2019 που επεκτείνει την προθεσμία στα 20 χρόνια, η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αντίστοιχα απορρίφθηκαν και οι αγωγές κατά των εταιρειών Bad Boy Entertainment και Combs Enterprises.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που ο Diddy έχει δει να καταρρίπτονται και άλλες αστικές υποθέσεις εις βάρος του, ενώ δεκάδες προσφυγές παραμένουν ακόμη ενεργές. Η ποινή του στην ομοσπονδιακή δίκη αναμένεται να ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου.

