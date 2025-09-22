Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος.
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας πως ο ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη δημοσίευσή του, το τελευταίο «αντίο» στον εκλιπόντα θα ειπωθεί τις επόμενες ημέρες στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός: «Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες μέρες».
