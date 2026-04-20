Διαμαντής Διονυσίου: Το επίθετό μου με βοήθησε αλλά μου έβαλε και εμπόδια, υπάρχει τεράστια σύγκριση με τον πατέρα μου
Διαμαντής Διονυσίου: Το επίθετό μου με βοήθησε αλλά μου έβαλε και εμπόδια, υπάρχει τεράστια σύγκριση με τον πατέρα μου
Πάντως δεν είχα βοήθεια, προχωράω μόνος μου, τόνισε ο γιος του Στράτου Διονυσίου
Τεράστια σύγκριση με τον πατέρα του υπάρχει σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διαμαντής Διονυσίου, ο οποίος επισήμανε πως το επίθετό του τον βοήθησε στον χώρο της μουσικής, όμως του έβαλε και εμπόδια.
Ο γιος του Στράτου Διονυσίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σημείωσε πως παρόλα αυτά τα έχει καταφέρει μόνος του, καθώς δεν είχε καμία βοήθεια. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει σύγκριση ακόμη και με τα αδέρφια του, αλλά θεωρεί πως έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο κάθε ανθρώπου.
Όσον αφορά στη σύγκριση με τον πατέρα του ο Διαμαντής Διονυσίου τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει σαν εκείνον, ωστόσο θεωρεί πως ακολουθεί τα βήματά του αντάξια, όπως και τα αδέρφια του: «Το επίθετό μου και με βοήθησε, αλλά μου έβαλε και εμπόδια. Υπάρχει σύγκριση τεράστια, γιατί μπορεί να είσαι καλός τραγουδιστής, αλλά υπάρχουν τα σχόλια που λένε “εντάξει, Στράτος δεν είναι”. Λογικό είναι. Ένας ήταν ο Στράτος Διονυσίου. Εμείς ακολουθήσαμε τα βήματα του πατέρα μας και πιστεύω είμαστε αντάξιοι συνεχιστές. Όταν ξεκινούσα στα 22 χρόνια και μεγάλα ονόματα δεν θέλανε να ξεκινήσω μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως δεν είχα βοήθεια. Προχωράω μόνος μου, με τα αδέλφια μου και είμαστε καλά», είπε.
Όταν ρωτήθηκε με ποιο από τα αδέρφια του έχει πιο καλή σχέση, απάντησε: «Με τον Στέλιο είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά τα ίδια λέμε. Δηλαδή αυτό που θα πω στον Στέλιο, θα το πω και στον Άγγελο. Απλώς είναι σαν πατέρας μας ο Άγγελος και ο Στέλιος πιο πολύ αδερφός» και έπειτα εξήγησε πως συχνά τους συγκρίνουν μεταξύ τους, παρόλα αυτά δεν δίνει σημασία, διότι αφορά στο προσωπικό γούστο του κόσμου.
Για τη συμπεριφορά του εκτός σκηνής, ο Διαμαντής Διονυσίου είπε κλείνοντας: «Όταν σβήνουν τα φώτα είμαι ένας απλός άνθρωπος. Πάω στο σπίτι, στην οικογένειά μου και στην κορούλα μου. Έχω αδυναμία στην κόρη μου, πάρα πολύ. Της διαβάζω παραμύθια πριν κοιμηθούμε μαζί, την πάω στο σχολείο, την παίρνω απ’ το σχολείο. Εντάξει, μαζί με τη γυναίκα μου βέβαια, αλλά αυτή η σχέση είναι φοβερή».
Ο γιος του Στράτου Διονυσίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σημείωσε πως παρόλα αυτά τα έχει καταφέρει μόνος του, καθώς δεν είχε καμία βοήθεια. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει σύγκριση ακόμη και με τα αδέρφια του, αλλά θεωρεί πως έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο κάθε ανθρώπου.
Όσον αφορά στη σύγκριση με τον πατέρα του ο Διαμαντής Διονυσίου τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει σαν εκείνον, ωστόσο θεωρεί πως ακολουθεί τα βήματά του αντάξια, όπως και τα αδέρφια του: «Το επίθετό μου και με βοήθησε, αλλά μου έβαλε και εμπόδια. Υπάρχει σύγκριση τεράστια, γιατί μπορεί να είσαι καλός τραγουδιστής, αλλά υπάρχουν τα σχόλια που λένε “εντάξει, Στράτος δεν είναι”. Λογικό είναι. Ένας ήταν ο Στράτος Διονυσίου. Εμείς ακολουθήσαμε τα βήματα του πατέρα μας και πιστεύω είμαστε αντάξιοι συνεχιστές. Όταν ξεκινούσα στα 22 χρόνια και μεγάλα ονόματα δεν θέλανε να ξεκινήσω μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως δεν είχα βοήθεια. Προχωράω μόνος μου, με τα αδέλφια μου και είμαστε καλά», είπε.
Όταν ρωτήθηκε με ποιο από τα αδέρφια του έχει πιο καλή σχέση, απάντησε: «Με τον Στέλιο είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά τα ίδια λέμε. Δηλαδή αυτό που θα πω στον Στέλιο, θα το πω και στον Άγγελο. Απλώς είναι σαν πατέρας μας ο Άγγελος και ο Στέλιος πιο πολύ αδερφός» και έπειτα εξήγησε πως συχνά τους συγκρίνουν μεταξύ τους, παρόλα αυτά δεν δίνει σημασία, διότι αφορά στο προσωπικό γούστο του κόσμου.
Για τη συμπεριφορά του εκτός σκηνής, ο Διαμαντής Διονυσίου είπε κλείνοντας: «Όταν σβήνουν τα φώτα είμαι ένας απλός άνθρωπος. Πάω στο σπίτι, στην οικογένειά μου και στην κορούλα μου. Έχω αδυναμία στην κόρη μου, πάρα πολύ. Της διαβάζω παραμύθια πριν κοιμηθούμε μαζί, την πάω στο σχολείο, την παίρνω απ’ το σχολείο. Εντάξει, μαζί με τη γυναίκα μου βέβαια, αλλά αυτή η σχέση είναι φοβερή».
