Η Σερ ανακάλυψε πως έχει εγγονή: «Όταν το έμαθε έμεινε άφωνη»
Η Σερ ανακάλυψε πως έχει εγγονή: «Όταν το έμαθε έμεινε άφωνη»
Το πρώην μοντέλο Κέιτι Έντουαρντς δήλωσε ότι διατηρούσε σχέση με τον γιο της τραγουδίστριας Ελάιτζα Μπλου Άλμαν το 2010 και ότι την ίδια χρονιά απέκτησαν μία κόρη
Εγγονή έμαθε πως έχει η Σερ, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τη γέννησή της, σύμφωνα με ισχυρισμούς της πρώην συντρόφου του γιου της.
Το πρώην μοντέλο Κέιτι Έντουαρντς υποστήριξε σε συνέντευξή της στη US Sun ότι διατηρούσε σχέση με τον Ελάιτζα Μπλου Άλμαν το 2010 και ότι την ίδια χρονιά απέκτησαν μία κόρη, την Έβερ.
Όπως ανέφερε, η Σερ επικοινώνησε μαζί της τον Ιούνιο του 2024 για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. «Η Σερ επικοινώνησε μαζί μου τον περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ήταν αλήθεια, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια είχε ακούσει για το παιδί το 2021, όταν ο Άλμαν υπέστη υπερβολική δόση, αλλά θεώρησε ότι επρόκειτο για «παραλογισμούς».
«Όταν άκουσε τα νέα, έμεινε άφωνη», ανέφερε η Έντουαρντς, προσθέτοντας ότι η Σερ φέρεται να είπε στην οικογένειά της: «Θεέ μου, είμαι επιτέλους γιαγιά».
Η ίδια περιέγραψε τη σχέση της με τον Άλμαν, υποστηρίζοντας ότι έμεινε έγκυος μετά από μία νύχτα μαζί του. «Πάντα το ήξερε από την πρώτη μέρα, αλλά δεν ήθελε να γίνει γονιός», δήλωσε, σημειώνοντας ότι εμφανιζόταν σποραδικά στη ζωή τους.
Η Έντουαρντς ισχυρίστηκε επίσης ότι το 2021 ο Άλμαν επικοινώνησε μαζί της μετά από υπερβολική δόση, ζητώντας να επανορθώσει. Παρόλα αυτά, τόνισε πως ο σύζυγός της είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχει η κόρη της, καθώς εκείνος ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της και τη μεγάλωσε: «Έχει έναν πατέρα που την έχει μεγαλώσει από την πρώτη μέρα και αυτός είναι ο πατέρας της. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για τα παιδιά μου», σημείωσε.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Άλμαν επανεμφανίστηκε στη ζωή τους λίγο πριν νοσηλευτεί για δεύτερη υπερβολική δόση το 2023, ζητώντας να μείνει μαζί τους για να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Χόλιγουντ. «Λίγες εβδομάδες αργότερα, υπέστη υπερβολική δόση και νοσηλεύτηκε και τότε ήταν που επικοινώνησε η Σερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια ζήτησε λεπτομέρειες και επιβεβαίωση για την ύπαρξη της Έβερ.
Η Έντουαρντς περιέγραψε επίσης συνάντηση που, όπως δήλωσε, πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο σπίτι της Σερ στο Μαλιμπού. «Ήταν υπέροχη και ευγενική και δειπνήσαμε μαζί», είπε, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια έδειξε στην Έβερ προσωπικά της αντικείμενα.
«Ήταν σαν παιδί και η ίδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Σερ έπαιξε μαζί της στην πισίνα και τη ρώτησε για την καθημερινότητά της.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια, η οποία απέκτησε τον γιο της με τον εκλιπόντα Γκρεγκ Άλμαν, κατέθεσε εκ νέου αίτηση για επιτροπεία του Ελάιτζα Μπλου Άλμαν την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέροντας ότι η «εξάρτησή του από ουσίες βρίσκεται στο χειρότερο σημείο».
Το πρώην μοντέλο Κέιτι Έντουαρντς υποστήριξε σε συνέντευξή της στη US Sun ότι διατηρούσε σχέση με τον Ελάιτζα Μπλου Άλμαν το 2010 και ότι την ίδια χρονιά απέκτησαν μία κόρη, την Έβερ.
Όπως ανέφερε, η Σερ επικοινώνησε μαζί της τον Ιούνιο του 2024 για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. «Η Σερ επικοινώνησε μαζί μου τον περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ήταν αλήθεια, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια είχε ακούσει για το παιδί το 2021, όταν ο Άλμαν υπέστη υπερβολική δόση, αλλά θεώρησε ότι επρόκειτο για «παραλογισμούς».
«Όταν άκουσε τα νέα, έμεινε άφωνη», ανέφερε η Έντουαρντς, προσθέτοντας ότι η Σερ φέρεται να είπε στην οικογένειά της: «Θεέ μου, είμαι επιτέλους γιαγιά».
‘Speechless’ Cher discovers she has secret granddaughter from troubled son’s past romance https://t.co/Mqd5RwGwW7 pic.twitter.com/gEPS7fbc1h— New York Post (@nypost) April 19, 2026
Η ίδια περιέγραψε τη σχέση της με τον Άλμαν, υποστηρίζοντας ότι έμεινε έγκυος μετά από μία νύχτα μαζί του. «Πάντα το ήξερε από την πρώτη μέρα, αλλά δεν ήθελε να γίνει γονιός», δήλωσε, σημειώνοντας ότι εμφανιζόταν σποραδικά στη ζωή τους.
Η Έντουαρντς ισχυρίστηκε επίσης ότι το 2021 ο Άλμαν επικοινώνησε μαζί της μετά από υπερβολική δόση, ζητώντας να επανορθώσει. Παρόλα αυτά, τόνισε πως ο σύζυγός της είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχει η κόρη της, καθώς εκείνος ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της και τη μεγάλωσε: «Έχει έναν πατέρα που την έχει μεγαλώσει από την πρώτη μέρα και αυτός είναι ο πατέρας της. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για τα παιδιά μου», σημείωσε.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Άλμαν επανεμφανίστηκε στη ζωή τους λίγο πριν νοσηλευτεί για δεύτερη υπερβολική δόση το 2023, ζητώντας να μείνει μαζί τους για να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Χόλιγουντ. «Λίγες εβδομάδες αργότερα, υπέστη υπερβολική δόση και νοσηλεύτηκε και τότε ήταν που επικοινώνησε η Σερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια ζήτησε λεπτομέρειες και επιβεβαίωση για την ύπαρξη της Έβερ.
Η Έντουαρντς περιέγραψε επίσης συνάντηση που, όπως δήλωσε, πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο σπίτι της Σερ στο Μαλιμπού. «Ήταν υπέροχη και ευγενική και δειπνήσαμε μαζί», είπε, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια έδειξε στην Έβερ προσωπικά της αντικείμενα.
«Ήταν σαν παιδί και η ίδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Σερ έπαιξε μαζί της στην πισίνα και τη ρώτησε για την καθημερινότητά της.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια, η οποία απέκτησε τον γιο της με τον εκλιπόντα Γκρεγκ Άλμαν, κατέθεσε εκ νέου αίτηση για επιτροπεία του Ελάιτζα Μπλου Άλμαν την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέροντας ότι η «εξάρτησή του από ουσίες βρίσκεται στο χειρότερο σημείο».
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, «Ο Ελάιτζα δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί χρήματα και κάθε ποσό που λαμβάνει από το καταπίστευμα του πατέρα του σπαταλάται άμεσα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις ή η ευημερία του».
Ο ίδιος έχει επίσης απασχολήσει τις αρχές, καθώς συνελήφθη τον Φεβρουάριο με κατηγορίες για επίθεση και παράνομη είσοδο σε σχολικό χώρο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ίδιος έχει επίσης απασχολήσει τις αρχές, καθώς συνελήφθη τον Φεβρουάριο με κατηγορίες για επίθεση και παράνομη είσοδο σε σχολικό χώρο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
