Φέι Ντάναγουεϊ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» του Σίντνεϊ Πόλακ
Περήφανη και τυχερή για τη συνεργασία της και τη φιλία της με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε η Φέι Ντάναγουεϊ. Ο θρύλος του Χόλιγουντ έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου.
Η 84χρονη ηθοποιός είχε συνυπάρξει μαζί του στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία «Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» του 1975, σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Πόλακ. Στο φιλμ, ο Ρέντφορντ ενσάρκωνε έναν πράκτορα της CIA που απαγάγει την ηρωίδα που υποδύθηκε η Ντάναγουεϊ, με τους δύο χαρακτήρες να ερωτεύονται στο τέλος ο ένας τον άλλο.
Αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρέντφορντ, η Φέι Ντάναγουεϊ δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ενσάρκωνε τη φράση "Η αληθινή αμερικανική κομψότητα'' με κάθε τρόπο: σωματικά, συναισθηματικά, καλλιτεχνικά. Ήταν ένας αυθεντικός Αμερικανός με καρδιά. Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο».
Faye Dunaway's breathtaking tribute to late former co-star Robert Redford https://t.co/GT7pvYuoHT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2025
