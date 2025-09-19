Φέι Ντάναγουεϊ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο
GALA
Φέι Ντάναγουεϊ Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Φέι Ντάναγουεϊ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» του Σίντνεϊ Πόλακ

Φέι Ντάναγουεϊ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο
Αναστασία Σταθά
Περήφανη και τυχερή για τη συνεργασία της και τη φιλία της με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε η Φέι Ντάναγουεϊ. Ο θρύλος του Χόλιγουντ έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου,  σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου.

Η 84χρονη ηθοποιός είχε συνυπάρξει μαζί του στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία «Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» του 1975, σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Πόλακ. Στο φιλμ, ο Ρέντφορντ ενσάρκωνε έναν πράκτορα της CIA που απαγάγει την ηρωίδα που υποδύθηκε η Ντάναγουεϊ, με τους δύο χαρακτήρες να ερωτεύονται στο τέλος ο ένας τον άλλο. 

Αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρέντφορντ, η Φέι Ντάναγουεϊ δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ενσάρκωνε τη φράση "Η αληθινή αμερικανική κομψότητα'' με κάθε τρόπο: σωματικά, συναισθηματικά, καλλιτεχνικά. Ήταν ένας αυθεντικός Αμερικανός με καρδιά. Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο».


Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ

Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα

Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
Αναστασία Σταθά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης