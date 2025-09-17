Σκάρλετ Γιόχανσον για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Μου δίδαξε τι είναι η υποκριτική, ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός
GALA
Σκάρλετ Γιόχανσον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Σκάρλετ Γιόχανσον για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Μου δίδαξε τι είναι η υποκριτική, ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός

Η 40χρονη ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στην ταινία του Ρέντφορντ «Ο γητευτής των αλόγων», όπου συμπρωταγωνίστησαν

Σκάρλετ Γιόχανσον για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Μου δίδαξε τι είναι η υποκριτική, ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός
Αναστασία Σταθά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φόρο τιμής απέτισε η Σκάρλετ Γιόχανσον στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, αφήνοντας ένα τεράστιο αποτύπωμα στον κινηματογράφο τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης. Ο θρύλος του Χόλιγουντ ήταν εκείνος που την είχε επιλέξει, σε ηλικία μόλις 11 ετών, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ο γητευτής των αλόγων», τη σκηνοθεσία της οποίας είχε υπογράψει.

Η ταινία του 1998 αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού που, μετά από ένα τραυματικό ατύχημα με το άλογό του, αναρρώνει σε ένα απομονωμένο ράντσο στη Μοντάνα, με τη βοήθεια ενός «γητευτή των αλόγων», τον οποίο υποδύεται ο Ρέντφορντ. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Γιόχανσον που αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα της και η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε ο ίδιος ο Ρέντφορντ.

Σε δήλωσή της στο PEOPLE, η 40χρονη ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασίας τους, τονίζοντας το πόσο ζεστός, υπομονετικός και ευγενικός ήταν μαζί της. «Ο Μπομπ Ρέντφορντ με επέλεξε για τον ''Γητευτή των Αλόγων'', όταν ήμουν 11 χρονών. «Κάθε μέρα, πριν από κάθε σκηνή, αφιέρωνε χρόνο για να καθίσει μαζί μου και να μου εξηγήσει βήμα-βήμα όλα όσα είχαν οδηγήσει τον χαρακτήρα μου μέχρι εκείνο το σημείο της ιστορίας. Όσο πιεστικό κι αν ήταν το πρόγραμμα της ημέρας, ένιωθα πάντα ότι είχε όλο τον χρόνο του κόσμου για τη δουλειά μας. Ο Μπομπ δημιούργησε ένα περιβάλλον στο πλατό που ήταν ήρεμο και πολύτιμο, έναν χώρο όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να κάνουν ανακαλύψεις. Ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός».

Η γενναιοδωρία και η υπομονή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ μάλιστα ήταν που την ενέπνευσαν να ακολουθήσει την υποκριτική. «Ο Μπομπ μού έδειξε τι είναι η υποκριτική και ήταν από τη γενναιοδωρία και την υπομονή του που εμπνεύστηκα να εξερευνήσω τις δυνατότητες της τέχνης. Η ίδια γενναιοδωρία και η αγάπη του για την τέχνη ενέπνευσαν τη δημιουργία του Ινστιτούτου Sundance, ενός τόπου όπου οι δημιουργοί κινηματογράφου μαθαίνουν, εμπνέονται και ανακαλύπτουν ο ένας το ταλέντο του άλλου», συμπλήρωσε η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της για τον Ρέντφορντ και στάθηκε ιδιαίτερα στην καθοδήγηση που έλαβε από εκείνον. «Μπομπ, σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε εμένα και για την καθοδήγηση και τη χάρη σου. Ενέπνευσες τόσους πολλούς καλλιτέχνες, και εμένα μαζί, να εμβαθύνουμε, να είμαστε παρόντες, να ξεπερνάμε τα δημιουργικά όρια και να εξερευνούμε περισσότερο, και γι’ αυτό θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες», κατέληξε.

Αναστασία Σταθά
1 ΣΧΟΛΙΟ

