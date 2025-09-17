Φωτογραφίες: Ο Λευτέρης Πανταζής στα νιάτα του με μακρύ μαλλί
Φωτογραφίες: Ο Λευτέρης Πανταζής στα νιάτα του με μακρύ μαλλί
Ο Λευτέρης Πανταζής επέστρεψε στο παρελθόν με αφορμή τη συναυλία που θα δώσει στο Βεάκειο στις 23 Σεπτεμβρίου
Στην τελική ευθεία για την μεγάλη συναυλία που προγραμματίζει για τις 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο είναι ο Λευτέρης Πανταζής.
Για να προωθήσει, μάλιστα, τη συναυλία, ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση «βουτιά στο παρελθόν» στο Instagram δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες.
Στην πρώτη απεικονίζεται ο ίδιος ως νεαρός τραγουδιστής με μακριά μαλλιά και στη δεύτερη ως παιδί στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου μεγάλωσε.
Για να προωθήσει, μάλιστα, τη συναυλία, ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση «βουτιά στο παρελθόν» στο Instagram δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες.
Στην πρώτη απεικονίζεται ο ίδιος ως νεαρός τραγουδιστής με μακριά μαλλιά και στη δεύτερη ως παιδί στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου μεγάλωσε.
Όλη η ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή για τη συναυλία στο Βεάκειο«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν. Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα