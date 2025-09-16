Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε βίντεο μέσα από το γυμναστήριο: Στην ωραία ρουτίνα της προετοιμασίας, έγραψε
Η τραγουδίστρια έδειξε την προπόνηση που ακολουθεί

Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο μέσα από το γυμναστήριο δημοσίευσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, αναφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους πως προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εμφανίσεις της.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια έδειξε την προπόνηση που ακολουθεί, ενώ σε κάποιες στιγμές φαινόταν να χορεύει και να τραγουδάει.

«Εδώ, στην ωραία ρουτίνα της προετοιμασίας. Και τα νέα μας που είναι πολλά» σημείωσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram και στη συνέχεια δήλωσε ότι ετοιμάζει εμφανίσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο, σε Κύπρο, Κάλυμνο, Λονδίνο, Καναδά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Δείτε το βίντεο


Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

