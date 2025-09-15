Σοφία Βεργκάρα: Στο νοσοκομείο λίγο πριν τα Emmy 2025 - Ο λόγος που δεν έδωσε το παρών στην απονομή
Με μία ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός εξήγησε γιατί απουσίαζε από την εκδήλωση
Αντί για το κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Emmy, η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, έπειτα από αιφνίδια αλλεργική αντίδραση που προκάλεσε έντονο πρήξιμο στο μάτι της. Η 52χρονη ηθοποιός είχε ετοιμαστεί για μία από τις σημαντικότερες βραδιές της τηλεοπτικής χρονιάς, όμως λίγα λεπτά πριν φύγει από το σπίτι της ένιωσε ξαφνική ενόχληση στο ένα μάτι, η οποία επιδεινώθηκε γρήγορα.
Η Σοφία Βεργκάρα δέχτηκε άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και αν και στερήθηκε την εμφάνισή της στα βραβεία, φρόντισε να εξηγήσει στους θαυμαστές της τον λόγο που δεν κατάφερε να παραβρεθεί στη βραδιά.
Η ίδια αποκάλυψε το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το πρησμένο της μάτι σχεδόν κλειστό και βίντεο από την παραμονή της στο νοσοκομείο. «Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα. Συγγνώμη έπρεπε να ακυρώσω. Με έπιασε μια τρελή αλλεργία στο μάτι, λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο», έγραψε χαρακτηριστικά.
