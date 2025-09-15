Springsteen: Deliver Me From Nowhere - Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τον Τζέρεμι 'Αλεν Γουάιτ
Springsteen: Deliver Me From Nowhere - Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τον Τζέρεμι 'Αλεν Γουάιτ
Το φιλμ επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» του Μπρους Σπρίνγκστιν
Στη δημοσιότητα έδωσε η 20th Century Studios το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023.
Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και την καριέρα του θρυλικού Μπρους Σπρίνγκστιν, με τον Τζέρεμι 'Αλεν Γουάιτ να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ, το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός ροκ σταρ, ως νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει την πίεση της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.
Η ταινία προσεγγίζει επίσης την προβληματική σχέση με τον πατέρα του, έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ, πλάι στον Γουάιτ, πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του επί σειρά ετών μάνατζερ και παραγωγού του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Γκράχαμ, Οντέσα Γιανγκ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόνι Κανιζάρο, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ και Κρις Τζέιμς.
Το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου.
